Fiscalía pide medidas cautelares por afectaciones por Hidroituango

El fiscal general Néstor Humberto Martínez, anunció en la mañana de este miércoles que decidió solicitar ante un juez de garantías, que emita medidas cautelares por las afectaciones generadas por Hidroituango con la finalidad de proteger la vida y el ecosistema en esta zona del Cauca, medidas cautelares.



La solicitud la hace con base en el trabajo desarrollado por un equipo de 9 peritos, ingenieros, biólogos y ecólogos, que apoyados por la Policía Judicialudicial estuvieron en Hidroituango investigando las posibles afectaciones ambientales.



Entre las conclusiones está el hallazgo de riesgos a las fuentes hídricas, fauna, flora y la vida de los habitantes. El jefe del ente acusador señaló que las medidas cautelares serán decididas el próximo 6 de mayo.

Martínez señaló que es inminente la invasión del buchón, que es una planta invasora que se desplazó 8.5 kilómetros, por los fuertes vientos. "Estamos perdiendo el río Cauca a velocidades insólitas". Esta es la primera medida cautelar.



Señaló el Fiscal que esto hace que el agua no corra con fluidez y reduce los procesos de conservación de los ecosistemas y esto lleva a que los animales que hay en el río tienden a desaparecer.



El buchón está ubicado a unos 55 km de la presa de Hidroituango. En esa parte el río ya no es navegable, según los estudios realizados.



La segunda medida esta relacionada con la planta de asfalto, explicó el Fiscal.

En el río San Andrés, un afluente del Cauca, hay una planta de asfalto abandonada y allí hay residuos que caen a los cuerpos de agua, del San Andrés pasa al Cauca y finalmente el Magdalena, disminuyendo la calidad del agua.



Esta planta de asfalto había sido contratada por Hidroituango pero no se cerró de forma correcta.



Además, los niños, comentó Martínez Neira, también toman los residuos como brea para jugar como si fuera plastilina. Los residuos tienen componentes con características cancerígenas.



Por esto, la Fiscalía pidió el cierre técnico de la planta y la recolección de los residuos.

La tercera medida es por la escombrera el Higuerón. La escombrera se encuentra sobre una pendiente que da al río Cauca y las rocas amenazan en la actualidad con desprenderse, los expertos encontraron grietas hasta de 60 metros de profundidad.



Esto genera un gran peligro de derrumbe sobre la vía que hay allí, por la que pasan vehículos y peatones, y, de caer al río, un represamiento del mismo.



Por ello, el ente investigador pidió la imposición de una estabilización urgente e inmediata de taludes y el cierre técnico de la escombrera.



Por último, la Fiscalía pidió que se intervenga la afectación a la cadena alimentaria de la zona. El buchón está reteniendo los nutrientes del agua.



Esto tiene afectaciones en la diversidad y riqueza biológica. Esto afecta a la población de peces en calidad, tamaño, reproducción y peso.



"Los expertos encontraron peces famélicos por falta de nutrientes, lo que afecta a la población", agregó Martínez.



Antes de la presa, el agua tiene biológicos, nutrientes, pero la presa filtra el agua y aguas abajo el río Cauca carece de nutrientes y alimento lo que implica un impacto severo a la riqueza biológica del río. "Los sedimentos y nutrientes no logran superar la barrera de la presa, y se quedan allí", explicó el jefe del ente acusador.



El fiscal dice que también se afecta la vida socioeconómico de los barequeros porque no están circulando los sedimentos con oro aguas abajo, lo que ha afectado a unas 60.000 personas. afectadas a lo largo de esta parte del río



Por eso, pidieron por último medidas cautelares para mitigar los efectos adversos sobre las poblaciones que se sustentan de la pesca y demás actividades relacionadas al río.



Estas medidas se piden antes de que haya efectos penales por la investigación para proteger a las poblaciones, y señaló que aún no ha terminado la fase de indagación de la investigación por afectaciones por Hidroituango.



