Médico que hizo autopsia a Ordóñez habló de la gravedad de lesiones

En la mañana de este jueves continuó el juicio disciplinario contra los patrulleros de policía Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por abuso de autoridad y el homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez, y en la sesión de este día se escuchó al médico forense que hizo la autopsia al hombre tras su muerte.



Francisco José Calle Rúa ha trabajado como médico forense los 10 últimos años en Medicina Legal, y al responder preguntas del procurador del caso contó que el estallido del riñón derecho que sufrió Ordóñez fue producto de un impacto con mucha fuerza.

Detalló que al ser los riñones órganos más internos que están protegidos por varios tejidos, no es tan fácil una lesión a los mismos, por lo que en el caso del abogado de derecho, se debió a un traume contundente fuerte que pudo llegar profundo en el cuerpo, para dañar el riñón. Sin embargo, no hay evidencia de un trauma por ingreso de algo, es decir, no hay perforación externa.



Explicó además que, en su experiencia, la mayoría de los riñoñes estallados son a causa de impactos penetrantes, como son las balas, pero no es tan común que sea a causa de aplicarle mucha fuerza, como en golpes.

El riñón izquierdo, por su parte, aunque no se estalló sí se rompieron los vasos sanguíneos que conectan a este, ocasionando mucho sangrado.



Recordó que, al ser los riñones órganos que filtran la sangre, por allí hay mucho de este líquido, y que en el caso de Ordóñez, el estallido del derecho y la rotura de la vena del otro ocasionó una pérdida masiva de sangre que eventualmente causa el fallecimiento.



En dos regiones distintas de la misma zona se encontraron en la autopsia 3.500 centímetros cúbicos (más o menos 3,5 litros) de sangre que dejaron de circular por el cuerpo, debido al daño renal. Esa, explicó, el médico, es más o menos una tercera parte del volumen sanguíneo de una persona de contextura mediana.



Indicó además que, con esa pérdida de sangre en los riñones, una persona no podría sobrevivir más de una hora. "Estamos hablando de lado derecho e izquierdo (riñones), entre media hora y, siendo muy optimistas, una hora", expresó sobre el tiempo de supervivencia de alguien con esas heridas.



Además, al responder a una pregunta del defensor de uno de los patrulleros, el profesional de Medicina Legal explicó que esa pérdida de sangre también puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio.



Y un punto importante que tocó el médico, según lo resaltó el propio procurador del caso: estos múltiples traumas contundentes no pudieron ser autoinfligidos, sino ocasionados por terceros.

Las heridas por el táser

El forense habló también sobre las heridas que observaron el cuerpo relacionadas con el uso del arma táser.



Comentó que el equipo forense pudo observar, en su embalaje, el arma táser con la que le fueron dados varios electrochoques al estudiante de derecho antes de su deceso. Explicó que algunas de las heridas que él tenía en el cuerpo, en particular en la espalda y el abdomen, tenían patrones muy regulares.



"Se describieron dos tipos de lesiones: marcas punzantes por arpones y las otras son marcas hemorrágicas, casi lineales, serpiginosas", contó.



Contaron dos lesiones en el abdomen; dos cerca del ombligo; dos debajo de las costillas; 2 en la espalda lumbar derecha; 2 en la región lumbar cerca del glúteo, con lo que en total hubo "entre 8 y 10 lesiones con distancia irregular, que parece relacionarse con la forma de los alambres, parecen ser compatibles por contacto con el dispositivo", expresó.

En el cuerpo de Ordóñez, en particular en la pierna derecha, se hallaron también esquirlas metálicas que, al parecer, correspondían a un arma de fuego, pero no había un proyectil completo. Por esa razón, dijo el médico, se puede concluir que no hubo un disparo directo.



De otro lado, se encontró que el estudiante de derecho estaba, en relación al nivel de alcohol en la sangre, en un tercer grado de intoxicación etílica, lo cual, dijo el forense, es alto.



Sobre las 10:30 de la mañana de este juez concluyó la audiencia, y el juicio disciplinario continuará el martes 13 de octubre.

