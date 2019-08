Sistema del FBI servirá para investigar delitos contra menores

Con la aprobación de Estados Unidos para ampliar la utilización de un software que el FBI le había donado a Colombia para la búsqueda de personas desaparecidas, Medicina Legal iniciará el proyecto para crear un banco de perfiles que ayude a la judicialización de criminales en el país.

La idea inicial, explicó la directora de la entidad, Claudia Adriana del Pilar García, es empezar a procesar el material biológico de las víctimas y los restos encontrados en crímenes en los que estén involucrados menores de edad.



Esto quiere decir que la plataforma podrá cruzar los datos de menores que han sido víctimas de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, homicidio o, incluso, suicidio con material que recoja en las escenas del crimen la Policía Judicial.



Según indicó la directora de Medicina Legal, el programa podría usarse, por ejemplo, en casos en los que las víctimas tengan ideas vagas de lo que pasó, para cruzar información que dé con los primeros perfiles criminales.

“Se tiene el perfil de una víctima que nos dice: ‘Creo que en este hotel me pasó’, luego la Policía Judicial hace la inspección y resulta que en el hotel encuentran una mancha en una sábana en la que está el perfil de la víctima, pero también el de tres hombres más (...). Con lo que tenemos (el perfil de la víctima y la inspección del lugar), se pueden unir los hechos, cruzar la información en el banco y, sin orden de un fiscal, tener los primeros indiciados”, señaló.



Este programa para crímenes cometidos contra menores de edad es el primer paso, pero Medicina Legal espera que en el banco de datos también puedan cruzarse información de las personas que están siendo investigadas o fueron condenadas por algún delito.



Para ello, el instituto y la Fiscalía presentaron un proyecto de ley en el Congreso que busca permitir la toma de muestras de ADN a quienes están siendo procesados en casos penales por hechos violentos.



En su momento, la Fiscalía señaló que con un sistema que cruce la información entre los procesados, las víctimas y las muestras que se recogen en las escenas de los crímenes mejorarían en un 80 por ciento los estándares de investigación en el país.



A pesar de esto, la directora de Medicina Legal aseguró que ha ido en tres oportunidades a presentar esa iniciativa al Legislativo y no se ha logrado que el proyecto prospere. Por eso, señaló que se comenzará a reunir en el sistema las muestras de víctimas y escenas de crímenes en delitos de menores que ya están en las bodegas de evidencia del instituto.



Seguíamos esperando que el Congreso nos lo aprobara, ojalá nos lo aprobara, pero por ahora vamos a comenzar con lo que tenemos pues esto no necesita ley”, aseguró García.

Los recursos

Según lo manifestó la directora, una base de datos que recopile la información de todos los tipos de delitos podría costar alrededor de 23.000 millones de pesos, y si bien en el momento no cuentan con esos recursos, comenzarán a armar el banco de información.



García explicó que Medicina Legal iniciará el proyecto con el dinero que ya tienen aprobado en el presupuesto para el funcionamiento de la entidad, y en la medida en que se empiecen a ver resultados, solicitarán al Gobierno más recursos.



“Cuando se vuelva algo que exceda la capacidad económica que tenemos, necesitaremos el apoyo de los gobiernos aliados para hacerlo crecer como queremos”, concluyó.



JUSTICIA