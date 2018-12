Medicina Legal defiende dictamen en caso Pizano

Medicina Legal afirmó que cuenta con la tecnología para analizar rastros de cianuro y obtener ADN de recipientes con formol. Esto frente a dudas planteadas a Noticias Uno por Javier Oviedo, integrante del sindicato del instituto, sobre los resultados obtenidos en el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro.

Oviedo señaló que el instituto no puede buscar ADN en formol como se encontraban los tejidos del exauditor de la Concesionaria Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano, el cual, dijo destruye las evidencias.

Igualmente señaló que no se podía afirmar que en la toalla encontrada en el baño de Pizano había rastros de su sangre pues no había contra qué comparar las muestras encontradas en ese elemento. Igualmente le pidió al director de Medicina Legal Carlos Eduardo Valdés que diera explicaciones sobre el tema.



En el comunicado expedido esta noche, Medicina Legal señala que Oviedo es médico general y “no tiene especialidad en patología, ni en toxicología, ni en genética”.



“El Instituto cuenta con técnicas analíticas validadas para el análisis de cianuro. Este análisis se hace por cromatografía de gases con detector de masas. Esta técnica permite la separación y la posterior identificación de la sustancia con base en los fragmentos de masa, característicos para cada sustancia. Se realizaron los análisis en las muestras disponibles: humor vítreo y vísceras en formol. La metodología esta validada para analizar fluidos biológicos (como sangre y contenido gástrico entre otros) y muestras no biológicas”, señala el documento.



Y añade: “Teniendo en cuenta que habían sido conservadas en formol, se analizó la parte mas profunda de tejidos, recurriendo a un proceso de destilación para separar y concentrar el contenido de tóxico que pudiera estar presente en las vísceras, y se montó un homogenizado de tejido. Los resultados de los análisis fueron negativos para cianuro”.



Igualmente se refirió el instituto a la destrucción de evidencia guardada en formol. “Es una afirmación falsa, dado que el Instituto de Medicina Legal ha obtenido en muchos casos, ADN de muestras de tejidos que estaban preservados en formol”, se lee en el comunicado.



Justicia

justicia@eltiempo.com