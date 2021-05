Los audios que destaparon red de tráfico de medicamentos vencidos

La Fiscalía recibió la denuncia de una mujer de Jamundí (Valle del Cauca) que sufre cáncer de médula y que consideró que la apariencia del medicamento que había recibido, cuyo valor era de siete millones de pesos, no era normal y que luego de tomar las primeras dosis no tenía los mismos efectos de los productos que ya había tomado como parte de su tratamiento.



Los peritos de la Fiscalía examinaron el medicamento y concluyeron que estaba vencido y que le habrían alterado las fechas de expiración y otros registros para ponerlo a la venta.

A pesar de no ser apto para el consumo le fue entregado a la paciente que confiaba en que ayudaría en el tratamiento contra la dura enfermedad que enfrentaba.



Tras una investigación, a la que se sumó a la denuncia de un laboratorio sobre la posible falsificación de sus productos, y que incluyó seguimientos e interceptaciones telefónicas, la Fiscalía capturó a trece personas señaladas de integrar una red que manipulaba medicamentos vencidos o en mal estado para ponerlos en el mercado, sin tener en cuenta las consecuencias que podrían tener en las personas que los consumían.



Aunque la primera fase de la operación se concentró en Barranquilla (Atlántico), la Fiscalía tiene información de que medicamentos, algunos provenientes de Venezuela y Ecuador, fueron distribuidos a otras ciudades como Bogotá, Tunja, Bucaramanga y Popayán.

En los allanamientos contra los capturados se encontró más de una tonelada de medicamentos para el cáncer, VIH-sida, hemofilia, diabetes, artritis y otras enfermedades de alto costo.



Según la investigación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, la red compraba los medicamentos a precios irrisorios, usaba un ‘kit de borrado’ para manipular los empaques y en grabaciones quedó evidenciada la forma como daban instrucciones para engañar a los pacientes y hacerles creer que estaban comprando productos en buen estado.



En cientos de grabaciones que fueron destapadas ante un juez de Barranquilla quedaron evidenciados los roles, las modalidades y la forma como actuaban los señalados integrantes de la organización. La red, dijo la Fiscalía, usaba el ‘kit de borrado’ para modificar los empaques. Estaba compuesto por algodón, copitos y acetona y se encontró en los allanamientos.



En una interceptación telefónica del 24 de noviembre de 2019 se escucha a dos de los procesados que hablan de que necesitan un medicamento para tratar una enfermedad pulmonar en menores de edad y uno de los procesados responde que “se lo arman para que quede bien divino”. Y dicen que tienen que negociar el valor.



En otro audio hablan de otros medicamentos y dicen que los tienen pero que “están malucones, no están tan limpios, pero que se las mandan a marcar en la tarde”.

La red adulteraba medicamentos de alto costo para tratar cáncer o VIH. Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía tiene en su poder otras conversaciones en la que hablan de medicamentos que requieren cadena de frío y que luego de ser almacenados sin respetar la temperatura necesaria dicen que los metan a la nevera para que se enfríen.



“Que los pongan a congelar porque eso llega bien caliente”, se escucha a uno de los procesados sobre unos medicamentos, que dijo la Fiscalía se habrían transportado en un bus de transporte intermunicipal sin cadena de frío. En otra grabación se escucha a dos de los investigados señalando que la paciente iba a llegar y que “lo metiera (el medicamento) a la nevera para que se fuera ambientando” y que luego le pusieran la tapa.



Del 27 de noviembre de 2017 hay una grabación entre una persona identificada como Steven Medina y Katerine del Pilar Gómez en donde él le dice que le va a mandar 11 cajas de un antidiarreico y “que escoja las siete que mas se parezcan y me devuelve las otras”. Y le dice que necesita saber si los lotes pasaron.



En otra conversación, Steven y Katerine hablan de que un medicamento habría sido rechazado y ella señala que verifiquen lo sucedido porque ella “lo pesó, lo miró y le miró los sellos y que estaba bien y que hasta el sonido y todo estaba bien”.



“El de 50 llegó feo, pero por ahí en 40 minutos tengo tres de 50 y te los repongo, el que llegó de Manizales llegó feo”, se escucha a una persona identificada como Víctor y Katerine le responde que está la espera a ver si le compra todos y que según la Fiscalía evidencia cómo intentaban ingresar al mercado productos no aptos para el consumo.



En las grabaciones, dijo la Fiscalía, quedaron evidenciadas las ganancias que lograban. En una de ellas Estiven Medina señala que compró un medicamento para el tratamiento del cáncer en 600.000 pesos cuando su valor en el mercado es de casi tres millones de pesos. Álvaro Fernández y Estiven Medina aparecen negociando por teléfono en abril de 2019 un medicamento contra el cáncer entre un 1’100.000 y 1’200.000 pesos, cuando cuesta casi nueve millones de pesos.

Así adulteraban las cajas

En otra conversación se escucha que busquen dos cajas de un medicamento porque las que tienen fueron rayadas por el usuario y que así nos la reciben, que intenten buscar una persona que use el medicamento y les venda la caja.



En marzo de 2020 hablan de un problema con un medicamento, pues la caja se había dañado. Señalan que no lo habían podido borrar bien y que le aplicaron un químico pero que “se empezó a comer el cartón de la caja” y que no lo van a poder vender en Barranquilla, pero que puede que se lo reciban en Manizales.



El ente acusador señaló que Víctor Sebastián Bernal Corrales, otro de los procesados, sería la persona de conseguir medicamentos en países fronterizos para venderlos en Colombia. En grabaciones en poder de la Fiscalía habla de vender en 10.000 pesos medicamentos que valen 50.000 y señala que otros que negociaba “tenían buena fecha”.



El ente acusador encontró que algunas de las distribuidoras vinculadas a la investigación tenían contratos para entregar medicamentos a Medimás, a la Policía y “tiene contratos con el Ejército para el suministro de medicamentos”.



A los capturados la Fiscalía les imputó los delitos de corrupción de alimentos, productos, medicamentos o material profiláctico, usurpación de derechos de propiedad industrial (marcas), concierto para delinquir y enajenación ilegal de medicamentos. Los procesados no aceptaron los cargos y se irán a juicio.



Esta etapa de la operación se concentró en la Costa, pero la Fiscalía trabaja en nuevas líneas de investigación para adelantar operativos y hacer capturas en otras ciudades de más personas vinculadas al lucrativo negocio que pone en riesgo la salud e integridad de los pacientes.



