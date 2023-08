Cada día se conocen más aristas del escándalo que rodea a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y que tiene que ver con el presunto ingreso de dineros irregulares a las arcas de Nicolás y su expareja Dayssuris Vásquez (conocida como Day), algunos de los cuales habrían terminado hasta en la campaña presidencial del hoy jefe de Estado.



Este jueves, durante la audiencia de solicitud medida de aseguramiento contra el exdiputado del Atlántico, la Fiscalía comenzó a destapar sus cartas, que incluyen grabaciones de llamadas, documentos y chats, entre otras, en los que queda al descubierto cómo fue que Nicolás y su entonces pareja habrían recibido de cuestionadas personas amplias sumas de dinero, que luego habrían ‘blanqueado’ a través de la compra de distintos bienes.

Mosaico de mencionados en caso Nicolás Petro. Foto: Fiscalía General de la Nación

Incluso, se presentó una imagen de relaciones de la pareja en la que aparecen una veintena de personas, entre ellas la primera dama, Verónica Alcocer, la exjefa de Gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, el exembajador Armando Benedetti, el exministro del Interior (hoy embajador de Colombia en Francia) Alfonso Prada, el hoy ministro de las TIC Mauricio Lizcano, la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Cielo Rusinque, la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf, quienes según la Fiscalía harían parte de un “círculo vicioso” en todo este entramado.



Sobre el exministro Prada, se leyó en la audiencia una conversación que habrían sostenido en septiembre de 2022 Day y Nicolás en la cual el hijo del Presidente dijo: “Prada me dio 10 cupos (...) Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”.



Según el contexto de la conversación, estos cupos eran para abogados, por lo que Nicolás le preguntó a su esposa si conocía abogados para recomendar.

¿Qué ha dicho Prada?

Alfonso Prada, exministro del Interior Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Si bien el episodio se reiteró en la audiencia del jueves, el tema de los supuestos 10 cupos para abogados ya se conocía, tanto que el 6 de marzo de este año, ante la revelación de los chats entre Day y Nicolás en los que se habla de los “10 cupos”, Prada se pronunció.



Para marzo él seguía siendo ministro del Interior y dijo en el programa radial de la Presidencia, Colombia Hoy Radio, que en 2022 se reunió dos veces con el hijo del jefe de Estado.



"Yo conocí a Nicolás en la campaña del presidente Petro, yo era jefe de debate. Nicolás era uno de los coordinadores en el departamento del Atlántico. Él trabajó allá. Me acompañó a distintas reuniones, lo conocí desplegando su actividad política. Hasta hoy mi relación ha sido en ese nivel. El año pasado me reuní dos veces con él", afirmó.



En una posterior rueda de prensa, Prada dijo que dichas reuniones se dieron cuando él ya hacía parte del Gobierno Nacional.



Sobre los 10 cupos, el portavoz del Gobierno aseguró que nunca le había dado una hoja de vida: "Jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre a una persona".



Por último dijo que era necesario que el hijo de Petro aclarara a qué se refería. "Tendrá que aclarar si eso lo escribió él, si se refería a mí o al Pacto Histórico, no tengo idea de qué está hablando", concluyó.





