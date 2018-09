Mayor (r) de FAC preso por narcotráfico pide agilizar su extradición

El mayor retirado de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) Fabián Andrés Leyton Vargas, capturado por cargos de narcotráfico, le acaba de pedir a la Corte Suprema de Justicia que acelere su extradición a Estados Unidos, donde es señalado de hacer parte de una red de traficantes que envió toneladas de cocaína a ese país y a otras naciones como Bélgica, Holanda, España y Alemania.

El oficial que hasta días antes de su captura era asesor del viceministerio de Defensa y era un oficial reconocido en la FAC hizo llegar al despacho del magistrado José Francisco Acuña un memorial en el que renuncia a la práctica de pruebas y de recursos y pide que su extradición sea tramitada de forma simplificada, con lo que se reducen sustancialmente los tiempos para que se haga efectivo su envío a EE. UU.



El documento fue respaldado por su abogada de confianza, Cielo Fonseca, quien reemplazó a un abogado de la Defensoría del Pueblo que le había sido asignado de oficio.



Ahora solo resta que la Procuraduría se pronuncie sobre esa petición del oficial en retiro, preso en La Picota, para que el magistrado Acuña dé concepto favorable sobre la viabilidad de la extradición.A mediados de mayo, este diario había revelado la declaración del capturado en la que daba detalles de su participación en los movimientos de droga y sobre los demás integrantes de la organización.

“A mí me pagaban muy poquito: entre 40 y 50 millones de pesos por cada contenedor de coca que salía a Europa. Yo me encargaba de pagar una nómina más o menos de 1.800 millones de pesos por viaje. La plata era para patrulleros y un oficial ubicados en los puertos de Barranquilla y Santa Marta que dejaban pasar los cargamentos”, dijo el exintegrante de la FAC en su declaración conocida y publicada por EL TIEMPO.



Otro de los capturados vinculados a la organización, identificado como Antonio Aldemar Ávila Acevedo, no solo pidió la extradición esprés a la Corte Suprema sino que ya logró que la Procuraduría la avalara y que la magistrada Patricia Salazar Cuéllar diera concepto favorable para su envío a Estados Unidos.



El mayor (r) Leyton Vargas queda pendiente de la decisión de la Corte en su caso y que el Gobierno firme la extradición de Ávila Acevedo para establecer quién llega primero ante la justicia de Estados Unidos y logra dar sus primeras versiones sobre el tema.



