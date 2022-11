A la indignación que generó en algunos sectores las imágenes del entierro de Leider Yohani Noscué, alias Mayimbú, en algún lugar de las montañas del Cauca, se sumó la polémica porque algunos de los disidentes que asistieron al 'homenaje', lo hicieron portando el nuevo uniforme de los integrantes del Ejército Nacional.



EL TIEMPO informó que los disidente del 'Comando Coordinador de Occidente', del que fue jefe 'Mayimbú', recuperaron su cuerpo y lo enterarron nuevamente ayer, tras rendirle una serie de 'homenajes'.



Los disidentes portaban uniforme camuflado, botas de caucho y algunos botas militares, además de armamento de largo alcance, fusiles; lo que llamó la atención es que algunos de los ilegales portaban el uniforme camuflado número 4, propio de las Fuerzas Militares.



De hecho, ese modelo se lanzó en junio de este año y recibió el nombre de Bicentenario Camaleón y empezó a distribuirse en las unidades militares en septiembre.



A 'mayimbú se le atribuyen varias masacres. Foto: Fuentes Fuerza Pública

Este diario estableció que se inició una investigación interna en Ejército para establecer cómo llegaron los camuflados a las disidencias, ya que una crítica sobre el tema, hace referencia a que gran cantidad de militares no han recibido la dotación del Bicentenario Camaleón.



"Es una investigación de oficio porque no se manejan reportes de hurto de uniformes, de telas, por lo que no se descarta un tráfico ilegal de material de intendencia", dijo una fuente enterada.



En su momento, la institución castrense aseguró que el camuflado Camaleón era el resultado "de un completo estudio de colorimetría, que analizó cerca de 37 millones de pixeles y más de un millón de colores para desarrollar prototipos que más se adaptaran a los ecosistemas nacionales, lo que mejora el camuflaje de nuestros soldados".



El uniforme se lució por primera vez en el desfile militar de este 20 de Julio.



