En la mañana de este martes, fuentes de la Fiscalía General le confirmaron a EL TIEMPO que la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y de su mamá fue catalogado como homicidio y se descartó que hubiera sido un homicidio - suicidio.



A esa conclusión se llegó con base en los informes de los investigadores y los resultados de Medicina Legal, reportes de toxicología, ADN y demás aspectos que se adelantaron según las necropsias. De igual forma, se abrió una investigación paralela por el grupo de extinción de dominio para verificar la procedencia de los bienes de Leal.



La muerte del reconocido estilista Mauricio Leal Hernández, de 47 años, y de su mamá Marleny Hernández Tabares, de 67, sacudió al mundo del entretenimiento. Los cuerpos fueron hallados el 22 de noviembre en la casa que compartían en un exclusivo sector de La Calera.



El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía asumió la investigación y ha venido adelantando una serie de procesos de criminalística cuyos resultados se han ido verificando para armar el rompecabezas sobre los hechos que rodearon la muerte de la pareja.



Luego de la declaración de las muertes como homicidio, el grupo de investigadores se concentrará en identificar y ubicar al, o a los posibles autores del doble crimen. ​

En un principio, la investigación se había concentrado en un homicidio - suicidio, en el que Mauricio pudo haber dado muerte a su mamá, situación que cercanos a la familia negaron aludiendo que el lazo entre los dos era muy fuerte.



De hecho, los investigadores encontraron los cuerpos en la habitación de la mamá de Mauricio, sobre la cama y a su lado una carta, aparentemente de suicidio, "los amo, perdónenme, no aguanto más (...) dejo todo, con todo mi amor perdóname, mamá 11 24", se lee en una hoja de cuaderno, escrita a mano.



En la escena del crimen los investigadores encontraron un elemento cortopunzante, el cual se convirtió en el arma que habría sido utilizada para asesinar a Mauricio y a su mamá.



Hasta ahora no se ha dado a conocer una hipótesis sobre el detonante del doble homicidio, lo que sí es claro es que se descarta un robo, por lo que se valorará si hay de por medio alguna situación económica o hasta alguna venganza.



Los investigadores del CTI de la Fiscalía revisarán nuevamente las cámaras de seguridad del condominio donde residía la pareja, aunque desde un principio se conoció que no se habían violentado las puertas o ventanas para ingresar al lugar.

Jhoiner Leal Hernández, hermano de Mauricio Leal, en entrevista con EL TIEMPO entregó detalles sobre lo que pasó ese día, a las 2:40 de la tarde, cuando regresó a la lujosa casona en la que vivía desde hace apenas cuatro meses con su familia.



Y contó qué vio cuando ingresó al segundo piso: “Era muy lejos de donde estábamos y al llegar allí nos conmocionamos y decidimos no tocar nada sino dar informe a la Policía. Nos recomiendan salirnos del cuarto y no contaminar la escena. La carta nunca la vimos, ni leímos lo que decía hasta que los medios la publicaron”, dijo Jhoiner.



También le confirmó a este diario que rindió declaración a la Fiscalía en calidad de testigo, al igual que otros miembros del entorno del estilista, como algunos de sus trabajadores más cercanos y su conductor personal.



