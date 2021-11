Dictamen de peritos, clave en caso por muerte de estilista Mauricio Leal

Un dictamen de peritos del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses dará claridad sobre los hechos que rodearon las muertes del reconocido estilista Mauricio Leal Hernández y su madre, Marleny Hernández Tabares.



Sus cuerpos fueron trasladados este martes a la sede del instituto luego de que fueron encontrados la noche del lunes en la casa del estilista, en el municipio de La Calera, en Cundinamarca.



Aunque en el sitio se halló una nota en la que al parecer Leal Hernández se despedía, las autoridades no descartan ninguna hipótesis frente a su muerte y la de su madre hasta tener los resultados de las pruebas técnicas.



“Los amo, perdónenme, no aguanto más (...), dejo todo, con todo mi amor, perdóname, mamá 11 24”, dice el papel encontrado en el sitio y que está siendo evaluado por grafólogos de la Policía para establecer si, en efecto, fue escrita por Leal Hernández.



La Fiscalía espera, además, que Medicina Legal determine si el arma blanca que fue encontrada en el sitio corresponde a las heridas que presentan los cuerpos del estilista y su madre.



Investigadores señalaron que Leal Hernández registra algunos rasguños y se realizan pruebas técnicas para establecer si fueron ocasionadas por su madre.

Además, en la investigación ya fueron incluidas las declaraciones de varios testigos, entre ellos del hermano del estilista, y los videos de las cámaras de seguridad que había en el lugar.



Según testimonios en el proceso, Leal Hernández, al parecer, padecía una enfermedad crónica y de dolor fuerte que le generaba el consumo de medicamentos analgésicos.

El día de los hechos, se comunicó con la persona contratada para el aseo de la casa para que no fuera a la residencia y en la noche llegó en un vehículo con un conductor, a quien le dijo que lo esperara afuera un momento.



Después de un largo tiempo, el conductor comenzó a sospechar que algo sucedía porque Leal no salía de la casa. Al tiempo, el hermano del hombre le marcó al teléfono a su madre en varias ocasiones y ella no le contestó, por lo que se dirigió al sitio, encontrando los cuerpos de sus familiares.

Una vida de éxito

El estilista Mauricio Leal. Foto: @maitoleal

Mauricio Leal Hernández nació en Cartago, Valle del Cauca, pero pasó gran parte de su infancia en el Eje Cafetero. En diferentes charlas motivadoras ante el público y entrevistas lo relataba así: su padrastro era cafetero, pero cuando se dio la separación con su madre, Marleny Hernández, él, que entonces tenía 17 años, tuvo que tomar el liderazgo de su familia.



En ese momento estudiaba en el colegio, pero tenía que trabajar, y consiguió dos empleos. Comenzaba su día a las 4 a. m., recordaba, y repartía en bicicleta las arepas que le entregaban en una fábrica de estos amasijos. Después, se iba a estudiar y al salir de clases iba a una empresa de encomiendas.



Sin embargo, su vocación de estilista ya estaba en su mente y años después diría que todo comienza ahí, en el pensamiento. No se atrevía a mencionarlo por temor a los prejuicios, pero un día supo que buscaban a alguien que lavara el pelo en una peluquería y se decidió a tomar el empleo.



“Mi historia es la del ‘sí se puede’ ”, dijo en alguna de sus charlas, de las que hay fragmentos en YouTube. “Soy una persona que empezó como la mayor parte de los estilistas, que empezamos lavando el pelo, barriendo y sirviendo tinto”.



Tenía apenas 18 años de edad y había dejado sus estudios cuando decidió tomar un riesgo. Llevaba apenas un mes lavando el pelo de los clientes, pero le dijo a su jefe lo que él llamó una mentira piadosa: “Le dije al dueño de la peluquería una pequeña mentira, le dije que yo era peluquero. Él respondió: hazme una prueba, córtame el pelo a mí”. Leal confesaba que por dentro estaba aterrado, porque no esperaba esa prueba, pero aun así tomó las tijeras y lo hizo.



“Esa mentira piadosa me sirvió para empezar a trabajar, me convertí en el peluquero estrella”. En efecto, al poco tiempo, las clientas solo querían que Leal las atendiera. Casi tres décadas desde el comienzo, Leal siempre manifestaba su agradecimiento hacia la primera peluquería que le abrió las puertas. La dejó pronto, sí, pero porque su sueño era “ser luxury”, un grande.



Tuvo también una época oscura. La amistad con una mujer que le propuso abrir un sitio en Miami lo llevó a ser marcado con su nombre en la lista Clinton.

