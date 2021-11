Mauricio Leal: Policía dice que mamá del fallecido estilista fue asesinada

Las autoridades siguen investigando los hechos que rodearon las muertes del reconocido estilista Mauricio Leal Hernández y de su madre, Marleny Hernández, ocurridas el 22 de noviembre y cuyos cuerpos fueron encontrados en la casa de Leal en La Calera, Cundinamarca.



(Lea también: Dictamen de peritos, clave en caso por muerte de estilista Mauricio Leal)



En medio de las pesquisas y mientras la Fiscalía está a la espera del dictamen oficial de Medicina Legal sobre la muerte de las dos personas, el comandante de la Policía Sabana Norte entregó algunos detalles del caso.



(Le puede interesar: Una carta, clave para esclarecer muerte del estilista Mauricio Leal)

En el sitio donde fueron hallados los cuerpos en la noche del lunes se halló una nota en la que al parecer Leal Hernández se despedía: "Los amo, perdónenme, no aguanto más (...), dejo todo, con todo mi amor, perdóname, mamá 11 24”, dice el papel que está siendo evaluado por grafólogos para establecer si, en efecto, fue escrito por el estilista.



La Fiscalía también espera que Medicina Legal determine si un arma blanca que fue encontrada en el sitio corresponde a las heridas que presentan los cuerpos del estilista y su madre.



(Le sugerimos leer: Los últimos pasos de Mauricio Leal antes de su muerte)



Pero además, el coronel Simón Eduardo Cornejo, comandante de la Policía Sabana Norte, dijo este miércoles en entrevista con La FM que hay evidencias de que Marleny Hernández fue asesinada.



"Como uno ve la escena no puede descartar ninguna de las dos posibilidades. Independientemente de las cosas, estamos verificado porque la mujer sí fue un homicidio, pero hay que establecer realmente con el cuerpo de la otra persona (Mauricio Leal) si fue en circunstancias de suicidio u homicidio este hecho", indicó el coronel Cornejo, que añadió que los cuerpos fueron hallados en la habitación de la mamá de Leal.



(Más notas: Mauricio Leal: ‘Son angelitos’, conmovedor mensaje de su hermano Jhonier)



Dentro del proceso investigativo las autoridades ya han recogido varios testimonios que señalan que Leal Hernández, al parecer, padecía una enfermedad crónica y de dolor fuerte que le generaba el consumo de medicamentos analgésicos.



Además, se sabe que el día de los hechos, Leal se comunicó con la persona contratada para el aseo de la casa para que no fuera a la residencia y en la noche llegó en un vehículo con un conductor, a quien le dijo que lo esperara afuera un momento.



Pero después de un largo tiempo, el conductor comenzó a sospechar que algo sucedía porque Leal no salía de la casa. Al tiempo, el hermano del estilista le marcó al teléfono a su madre en varias ocasiones y ella no le contestó, por lo que se dirigió al sitio, encontrando los cuerpos de sus familiares.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia

-¿Maza Márquez le está sacando el cuerpo a JEP? Volvió a faltar a audiencia



-20 personas judicializadas por lavar dinero a través de exportación de oro



-Por conflicto de interés piden sortear nuevo conjuez en caso sobre aborto