La muerte del reconocido estilista Mauricio Leal Hernández, de 47 años, y de su mamá Marleny Hernández Tabares, de 67, sacudió al mundo del entretenimiento. Ocurrió el 22 de noviembre, luego de que se hallaran los cuerpos en la casa que compartían en un exclusivo sector de La Calera. Desde ese día se está a la espera de los resultados de las necropsias. ¿Qué es lo que revelará?



El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía asumió la investigación y ha venido adelantando una serie de procesos de criminalística cuyos resultados se han ido verificando para armar el rompecabezas sobre los hechos que rodearon la muerte de la pareja.



Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a EL TIEMPO que la próxima semana el fiscal Francisco Barbosa podría entregar los resultados de la investigación que no tendrá sino dos escenarios: doble homicidio o homicidio-suicidio.



"Desde que se ingresó a la habitación en que fueron encontrados los cuerpos se rotulo el caso como de muerte violenta", dijo la fuente que señaló que estaban uno junto al otro, "sin vida".



"El cuerpo de la mujer estaba cubierto con una manta, bien acomodado. Pero en el cuerpo masculino se veía un arma cortopunzante introducida en la región abdominal", puntualizó.



Barbosa, en entrevista con Noticias RCN,dijo que la madre de Leal fue asesinada. "Hay evidencia de que hubo una muerte violenta, un homicidio, hay una herida cortopunzante que le produjo la muerte", dijo Barbosa.



Sobre Leal, el jefe del ente acusador señaló: "Se evalúan las diferentes hipótesis pero presenta cuatro heridas cortopunzantes en el abdomen que le generaron la muerte".



Respecto a la investigación, está consignado que dos policías ingresaron a la habitación a las 4:15 de la tarde y los cuerpos no tenían signos vitales, de acuerdo con los encargados de hacer el levantamiento. "Sin que se evidenciara que se había iniciado el proceso de rigor mortis", es decir, llevaban menos de 36 horas de muertos, dijo el experto.

Esta es la carta que se encontró al lado de los dos cuerpos. Foto: Archivo Particular

Peritos grafólogos ya entregaron los resultados sobre la carta encontrada en el lugar y que aparentemente escribió Mauricio.



El texto completo de la misma aparentemente es una despedida: "Los amo, perdónenme. No aguanto más, a mis sobrinos y hermanos dejo todo, con todo mi amor perdóname mamá 11 24".



La carta fue encontrada sobre la cama, con residuos de sangre, la misma fue embalada en una bolsa plástica, "ya en el laboratorio se procedió a verificar si la sangre encontrada en la misma era de Mauricio, su mamá o un tercero", dijo la fuente.



Ese resultado ya está, pero hace parte del expediente y para no entorpecer la investigación no se dará a conocer hasta que no se completen los estudios. De hecho, las dudas sobre la muerte del estilista y su mamá inician por la carta ya que refiere "hermanos", cuando solo tiene uno, y lo que podría ser la fecha de la misma "11 24", la cual no coincide con el día cuando los encontraron.



Por eso surge la duda: ¿Lo obligaron a escribirla?



La carta, además, fue expuesta a un proceso de gases que visibiliza huellas digitales sin dañar el papel, las cuales ya fueron verificadas por los peritos y la identidad que arrojaron anexadas al proceso.

Lo que se ha descartado hasta ahora

Leal y su madre eran los directivos de la próspera peluquería. Foto: Archivo Particular

Desde la misma tarde cuando se encontraron los cuerpos, tras la llamada del conductor del estilista y que su hermano ingresa al lugar, la Policía se llevó copia de las imágenes de las cámaras de seguridad del conjunto, para verificar la posible presencia de un intruso.



Ese mismo día se concluyó que las puertas y ventanas no fueron violentadas; es decir, que no hubo un ingreso forzado a la casa. De hecho, tras un reconocimiento del familiar cercano, se estableció que ningún bien u objeto de valor hacia falta, por lo que se descartó un robo.



Esto llevó a que los funcionarios del CTI adelantaran al día siguiente un proceso con el químico luminol que reacciona con la luz fluorescente y que muestras las trazas de sangre - así se haya limpiado la escena del crimen con cloro -, para determinar si Mauricio y su mamá fueron asesinados en otro punto de la casa y sus cuerpos acomodados en la cama.



Además de hablar con los vecinos del lugar y de escuchar en versión libre al hermano del estilista y a su conductor, los investigadores han adelantado más de 100 diligencias en búsqueda de concluir qué tipo de muerte violenta se registró en este caso, por eso, es de gran importancia los resultados de la necropsia.

¿Qué se espera de las necropsias?

De acuerdo con la fuente, el rompecabezas se completará con las necropsias porque con ellas se espera aclarar:



Arma cortopunzante: las autoridades no han dado a conocer el tipo de arma encontrada en el lugar, pero la necropsia determinará -de acuerdo con el corte de la herida- la profundidad de la misma y la marca (de hoja metálica). También arrojará si fue la misma usada para agredir a madre e hijo y si es la misma encontrada en el cuerpo de Mauricio.



A esto se suma las huellas que se hayan extraído del arma cortopunzante.



Las pruebas de ADN: tanto a Mauricio como a su mamá se le realizó extracción de tejido epitelial (piel) de las uñas. De Mayerly, se podría determinar si la piel es de su hijo quien tiene unas heridas - rasguños - en brazos que se interpretan como defensivas.



Asfixia: frente a la hipótesis de un homicidio-suicidio y la relación tan fuerte entre madre e hijo, la necropsia de Mayerly descartará o ratificará que pudo ser asfixiada para que no sufriera por las heridas con arma cortopunzante.



Toxicología: fueron varias las pruebas químicas realizadas, entre ellas, la de fármacos y medicamentos. El resultado que va de la mano de las necropsias dejará en claro si la pareja fue drogada -para facilitar su muerte- o si Mauricio había excedido el consumo de antidepresivos y medicamentos para el dolor que ingería.



Conclusión: la conclusión de la necropsia por parte del médico forense es la base para que el caso se archive por un homicidio-suicidio o para que se prosiga con la investigación, está vez, ya en busca del o los homicidas.

