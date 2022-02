María Hernández, hermana de Marlene Hernández, quien fue asesinada junto con su hijo el estilista Mauricio Leal, le solicitó a la Fiscalía más acciones judiciales.



En concreto, que le impute a Jhonier Leal, confeso asesino de su madre y su hermano, el delito de tortura.



En un video difundido por Elmer Montaña, abogado de víctimas de este caso, Hernández aparece junto a otro familiar haciendo dicha petición.



“Como víctimas del caso de Mauricio y Marlene, en voz de la familia Hernández, le exigimos a la Fiscalía General de la Nación que se sepa la verdad y que sea imputado el delito de tortura a Jhonier Leal”, señaló el familiar.



Para los familiares de las víctimas, la imputación se debe hacer porque Mauricio Leal fue agredido severamente mientras era obligado a escribir una supuesta carta de suicidio. Sobre este asunto, la Fiscalía ha dicho que no hará esa imputación porque no hay los elementos para ello.



Entre tanto, este viernes será firmado el preacuerdo entre Jhonier y la Fiscalía, que le imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



La negociación determinó que el procesado cumpla una pena entre los 25 y 26 años de cárcel, el pago de una multa de 200 salarios mínimos legales vigentes, un compromiso a no seguir delinquiendo y un pedido de perdón.

De concretarse ese acuerdo, Leal podría recuperar la libertad en 13 años al reducir la condena con trabajo y estudio. Legalmente los internos del país que estén condenados pueden reducir un día de sentencia por cada dos días de trabajo y estudio en su sitio de reclusión.



Leal no podría tener el beneficio de libertad condicional por el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena pues el delito de homicidio doloso está incluido entre los que no pueden acceder a ese beneficio.



Aunque fuentes del Inpec señalaron que el confeso asesino continúa en el Bunker de la Fiscalía, y que aún no se han completado los pasos para definir la cárcel a la que irá, este diario conoció que no tendrá condiciones especiales de reclusión, sino que irá a una prisión común.



