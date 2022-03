La Fiscalía pidió a un juez de Bogotá que asegure en centro carcelario al inspector del Inpec Milton Libardo Jiménez Arboleda, señalado por el ente acusador de estar vinculado a la fuga de La Picota del narcotraficante Juan Lárinson Castro Estupiñán, alias Matamba.



La Procuraduría apoyó la petición de la Fiscalía. Hoy, la defensa sentará su petición sobre esa solicitud y luego el juez dará a conocer su decisión del juez de control de garantías sobre la libertad del guardia.



(En contexto: Fuga de 'Matamba': Fiscalía pide cárcel para guardián del Inpec capturado)

Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó al uniformado los cargos de favorecimiento de fuga agravado, con abuso de autoridad, los cuales no fueron aceptados por Jiménez, que se declaró inocente.



Según el ente acusador, Jiménez, quien es el primer capturado por los hechos, habría facilitado la fuga de ‘Matamba’ al haber dejado abierta la puerta por donde salió el narco, que vestía prendas de uso privativo del personal de custodia. Y además, dijo la Fiscalía, habría instrumentalizado a otros guardianes para moverlos de sitio y contribuir a la fuga del señalado jefe de la banda ‘la Cordillera Sur’.



(Le recomendamos leer: Atención: confirman fuga de alias Matamba de cárcel La Picota)

Puntualmente, el ente acusador señaló que luego de que ‘Matamba’ salió de su celda y traspasó los controles de seguridad se subió a un vehículo que lo esperaba dentro del penal y el cual, dijo la Fiscalía, era conducido por un funcionario del Inpec.



En la declaración de un funcionario del Inpec se señala que entre la 1:30 de la mañana y las 2:10 a. m. del viernes salieron de La Picota dos vehículos. El primero, sobre la 1:50 a. m., un carro blanco particular conducido por un dragoneante, y el segundo vehículo era una camioneta pequeña de color gris y platón.

Facebook Twitter Linkedin

Milton Libardo Jiménez Arboleda fue capturado por personal del propio Inpec. En la foto, el hombre se encuentra en la audiencia de imputación. Foto: Captura de video

Ambos carros, se lee en la investigación, tenían vidrios polarizados y al salir solo bajaron el vidrio hasta la mitad, por lo que no se pudo observar con certeza quién más estaba en su interior.



En la audiencia se llamó la atención sobre una práctica irregular entre los miembros del Inpec por la cual los encargados de la vigilancia no pueden revisar en detalle los vehículos de sus superiores, lo que habría jugado un papel determinante en la fuga.



(Lea también: Los escándalos que no paran y que tienen en jaque al Inpec)



Un guardia dijo que no tomó las placas de los carros porque no había esa instrucción.



La Fiscalía cuestionó que el inspector le ordenó a un bachiller de 18 años que apenas había llegado a prestar su servicio militar ubicarse en un puesto en el que nunca había estado y para el cual no estaba calificado.



Además, el ente acusador citó la declaración de otro guardia del Inpec, a quien el jueves en la noche, faltando dos minutos para las 12 de la madrugada del viernes, le escribió el guardián Jiménez a decirle que se demoraba en entrar al turno.

También se citó que a través de mensajes de WhatsApp el procesado dio órdenes de cambiar de puestos a guardianes que prestaban guardia en las rejas y en el acceso externo.

Así, en una declaración se cita: “Bernal era el que tenía que recibir la reja 1, pero como no había guardia en el vehicular, mi cabo Jiménez lo mandó a recibir el vehicular, y como el cabo Jiménez (otro dragoneante que argumentó estar enfermo) no llegó, mi cabo Jiménez (el procesado) se quedó en reja 1 y guardia externa”.



El fiscal posteriormente cita que entre las 12:06 y las 12:38 a. m. del viernes, el procesado salió varias veces por la reja 1 y la dejó abierta, y las 12:57 de la madrugada, ‘Matamba’, sin custodia y sin seguridad, pasa esa primera reja y sigue su camino hacia la calle, pasando incluso por el área de rayos X.



(Le puede interesar: Análisis. La sola cirugía total –¿eutanasia?– del Inpec no es suficiente)

Facebook Twitter Linkedin

Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, tras su captura en mayo del 2021. Foto: Policía

Luego, citando la declaración del otro funcionario, el joven que presta su servicio militar afirmó que el inspector Jiménez Arboleda le ordenó que bajara del puesto donde estaba, que era una garita alta que permitía una visual amplia de la zona, para recibir otro puesto. Ortiz obedece la orden.



El representante del ente acusador también criticó la reacción tardía de las autoridades para atender la fuga.



(Puede interesarle: Procuraduría suspende al director de La Picota por fuga de Matamba)



Según dijo, en los informes de la guardia quedó consignado cómo al identificar la ausencia del narco en su celda, hacia las 7:30 a. m., le preguntaron al encargado de la seguridad del patio por él.



“Empieza a decir que estaba en otro patio, para frenar las alarmas de la fuga. Y se les empezaron a filtrar a los medios versiones de que eran falsas alarmas, que había una falta menor: cambio de patio. Mientras eso pasaba, se le daba más tiempo a alias Matamba para ubicarse y ocultarse de las autoridades”, dijo el fiscal del caso.

Más noticias de la sección Justicia

- ‘El Paseo’: grupo de WhatsApp que crearon para asesinar a capitán del Inpec.



- Cayó en Medellín el jefe de la temida banda 'los Triana'.



- Sector productivo le pidió a JEP ser reconocido como víctima del conflicto.