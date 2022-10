En juicio disciplinario deberán responder el exdirector de la cárcel La Picota, Juan Javier Papa Gordillo, así como seis guardianes de ese penal, a quienes la Procuraduría formuló cargos por presuntamente haber facilitado la fuga de Juan Lárinson Castro Estupiñán, 'Matamba', en la madrugada del pasado 18 de marzo.



De acuerdo con la investigación del órgano de control, al parecer no se habrían adoptado las medidas de seguridad necesarias, pese a que existía información sobre un posible plan de fuga. Además, en este proceso se detectaron una serie de fallas de seguridad en el complejo carcelario.



Los guardianes afectados por el pliego de cargos son el inspector jefe Julián Segundo Pérez Jiménez; el inspector Milton Libardo Jiménez Arboleda, y los dragoneantes Julián Andrés López Espinosa, Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza.

¿De qué son señalados?

El inspector Milton Jiménez. Foto: Policía y captura de video

En el expediente de la Procuraduría se señala que el director del penal al parecer no adoptó las medidas necesarias para evitar la fuga de Castro Estupiñán, esto pese a que existía información desde la Dirección del Inpec sobre un posible plan de fuga de 'Matamba' y de que se había recibido la orden de extremar la seguridad del penal para prevenir el hecho.



Según el órgano de control, "de haberse adoptado a tiempo las medidas de seguridad que se requerían ante la información de los organismos de inteligencia del Estado, se hubiera eventualmente evitado la fuga".



Además, se indica que los inspectores Pérez Rodríguez y Jiménez Arboleda habrían concedido y ofrecido, respectivamente, unos permisos para ausentarse del penal a Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza, quienes tenían asignados turnos de guardia el día en que ocurrió la fuga. Ese permiso fue concedido a los dos guardianes por haber votado en las elecciones del 13 de marzo de 2022, pese a que estos advirtieron que no habían ejercido el derecho al voto.



Así mismo, los inspectores, al parecer, propiciaron la rotación de personal en diferentes puntos de seguridad del penal, situación que aparentemente habría facilitado que Castro Estupiñán se fugara sin mayores contratiempos.



De otra parte, el guardián Julián Andrés López Espinosa, quien prestó el servicio de guardia el día y hora de los hechos, al parecer le habría suministrado al detenido un uniforme del Inpec, y sería quien abrió la celda y las rejas del patio y de la Unidad de Medidas Especiales, por donde pasó 'Matamba'.



En cuanto a Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, quien no se presentó a su turno de vigilancia por una supuesta indigestión, se le investiga porque presuntamente pudo ser la persona que sacó a alias Matamba del centro de reclusión en un vehículo.



Por todo esto, el Ministerio Público profirió pliego de cargos por la falta disciplinaria de facilitar o permitir la fuga de presos, que en el caso de las faltas consideradas gravísimas, tiene una sanción de destitución e inhabilidad hasta de 20 años.



En el caso del director Papa Gordillo, se calificó su presunta conducta como una falta grave cometida a título de culpa grave. Frente a los guardianes Julián Segundo Pérez Jiménez, Milton Libardo Jiménez Arboleda, Julián Andrés López Espinosa y Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, habrían incurrido en una falta gravísima cometida a título de dolo, y Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza, en una falta gravísima a título de culpa grave.



En el pliego de cargos, el órgano de control advirtió una serie de fallas o deficiencias de seguridad en el complejo carcelario, como que el funcionamiento de las cámaras en el penal que no es el óptimo; que es insuficiente el número de guardianes disponibles para realizar los servicios de custodia y vigilancia en cada uno de los turnos, y que no existen mecanismos de seguridad y control que permitan la identificación de las personas y automotores que ingresan y salen del establecimiento, entre otras falencias.

