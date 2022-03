En la mañana de este sábado, EL TIEMPO tuvo acceso al informe preliminar sobre la fuga del narcotráficante Juan Castro Estupiñán, alias Matamba, uno de los hombres de confianza de 'Otoniel' y de la estructura el 'clan del Golfo'.



De acuerdo con la investigación adelantada hasta el momento, 'Matamba' habría pagado "entre 4 o 5 millones de dólares para concretar su fuga con la complicidad de por lo menos 10 guardias del Inpec, aunque no se descarta que haya más involucrados".



Los investigadores trazaron una línea preliminar de tiempo, con base en las cámaras de seguridad y una fuente humana, que dan cuenta que 'Matamba' no se encontraba en su celda de La Picota a las 11 de la noche del jueves.



"Todo indica que estaba en otro patio concretando los detalles de su fuga", se lee en el informe.



El informe señala que 'Matamba' luego regresa a su celda, ubicada en el piso 8 de la torre B de mediana seguridad y, sobre las 12:30 de la noche (ya del viernes), en su celda le habían dejado un uniforme de dragoniante del Inpec.



Sobre las 12:40 de la madrugada, Estupiñán salió de la celda vestido como integrante del Inpec "en compañía del inspector de escuadra de turno del Inpec (ya capturado), y pasaron cinco controles sin mayores problemas".



Luego, estas personas llegan al filtro de salida, que está compuesto por dos puntos de registro. "En uno de ellos cada persona tiene que mostrar su cara de frente, 'Matamba' no lo hizo", señala el reporte conocido por este diario que indica además, que el narco tenía celular y se lo llevó con él.



De hecho, los investigadores señalan que se han encontrado con "cámaras que no funcionan, con bajo nivel de nitidez, pero que las pocas que funcionan dejan ver con claridad la fuga de 'Matamba'.



'Vivía como un rey en su celda'

En el informe conocido por este diario se registra que 'Matamba' tenía en su celda una nevera, un televisor, dos cajas de licor fino y "ropa de marca y zapatos cuyo costo por par esta sobre los 4 millones de pesos".



Uno de los encargados de la investigación dijo a EL TIEMPO que el narco "vivía como un rey. Su colchón era de máxima calidad. Tenía comida en la nevera y toda una red a su servicio".



De acuerdo con la fuente el nivel de corrupción es muy alto al nivel del Inpec, "lo que se agrava por el elevado número de sindicatos".



Señala el informe que sobre la una de la mañana del viernes, 'Matamba' ya estaba en la calle, pero que no se ha podido precisar es quiénes lo estaban esperando afuera o en qué huyo del lugar porque las cámaras exteriores son de muy mala nitidez visual.



Los investigadores no descartan que 'Matamba' haya contratado un vuelo charter, y se encuentre muy lejos de Bogotá o hasta fuera del país, porque pasaron, casi 12 horas para dar como cierta su fuga. "hubo mucha dilación en este caso, al parecer para garantizar su fuga", señalaron fuentes.



