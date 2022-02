El 6 de enero de 2018, el cuestionado coronel retirado del Ejército Robinson González del Río recuperó su libertad por una decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP), donde tiene un expediente abierto por su responsabilidad en ‘falsos positivos’.



(Le puede interesar: Excomandante de las FF. MM. sería el 'Padrino', señalado aliado de narco)



Menos de dos años después, su nombre volvió a aparecer en investigaciones de la Fiscalía, apoyada por la DEA, asociado esta vez a Juan Castro Estupiñán, alias Matamba, el poderoso jefe de la banda la ‘Cordillera Sur’ que, en muy poco tiempo, logró controlar el negocio del narcotráfico en el departamento de Nariño.



(Le puede interesar: El rastro de un general que estaría en nómina de narco pedido en extradición)

El inusitado crecimiento de la red criminal de ‘Matamba’ entre 2019 y 2020 puso al capo en el cartel de los más buscados y en el radar de los Estados Unidos.



‘Matamba’, que tiene 14 registros de ingreso a la cárcel y está vinculado a homicidios en el Pacífico nariñense, zona en la que consolidó su poder a sangre y fuego, hoy espera en una cárcel que avance el trámite de su extradición a Estados Unidos, donde le espera un expediente por sus nexos con el cartel ‘Jalisco Nueva Generación’.



(Le puede interesar: González del Río cae en redada contra militares vinculados con narcos)



El miércoles pasado, González del Río volvió a ser enviado a la cárcel, junto a otras doce personas entre militares, exmilitares y abogados, señalados de hacer parte de un entramado criminal que habría puesto al servicio de ‘Matamba’ a integrantes de las Fuerzas Militares que lo estarían protegiendo, entrenando a sus hombres y golpeando a sus competidores en el negocio ilegal.

Los dueños de las ‘mesas’

Una testigo protegida con el nombre de la ‘Mona’ entregó la primera información sobre la existencia de una alianza entre ‘Matamba’ y uniformados que apuntaba a que la organización controlara los precios y la distribución en las ‘mesas’ (lugares donde se almacena la droga para la venta) de la región, donde, según el reporte del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, en 2019 había 36.000 hectáreas sembradas con matas de coca.



Para el narco se había vuelto una obsesión sacar del camino a Gonzalo Prado Paz, alias Sábalo, un temido disidente de las Farc que le disputaba una importante tajada de las utilidades que a diario lograban con los negocios concretados en las mesas de la zona.



(Le puede interesar: Retiran del cargo a general tras denuncia de vínculos con narcotraficantes)

​

Los investigadores realizaron el rastreo de números telefónicos asociados a ‘Matamba’ y empezaron a encontrar amplias referencias al ‘amigo’, ‘el hombre de la fría’, como llamaba el narco al coronel González del Río, y al ‘Padrino’, que según la investigación sería el excomandante de las Fuerzas Militares general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo. Además, tras la captura del narco en mayo del año pasado, se obtuvo información clave en su teléfono que develó las conversaciones que tenía con los uniformados que había reclutado.



Esta no es la primera vez que Barrero Gordillo y el coronel (r) González del Río aparecen en el ojo del huracán. El general Barrero salió de la cúpula de las Fuerzas Militares en febrero de 2014, tras estar solo siete meses en el cargo, y luego de que se conociera una grabación en la que hablaba con Del Río y se refería de forma grosera a las investigaciones por las ejecuciones de civiles inocentes que eran presentados como bajas en combate.



(Le puede interesar: Él es el excomandante de las FF.MM. que está enredado en caso de ‘Matamba’)



“Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”, le dijo Barrero a González, al referirse al proceso de ‘falsos positivos’. Aunque el general salió a disculparse con la Fiscalía, sus palabras hicieron insostenible su permanencia en el cargo.

Los pagos

Facebook Twitter Linkedin

'Matamba' estaba reunido con una mujer en Floridablanca, Santander. Foto: Policía Nacional

El expediente de la Fiscalía señala que ‘Matamba’ pagaba una nómina aproximada de cuatrocientos millones de pesos mensuales a los hombres bajo su mando y tenía un rubro alterno para pagar “a los militares que trabajaban para la organización un sueldo mensual de cinco millones de pesos, y a los altos mandos, entre ellos al comandante del Batallón Boyacá, mensualmente le entregaba por intermedio de alias Mauricio la suma de treinta millones de pesos”.



En los cientos de interceptaciones telefónicas que hacen parte del escandaloso caso de corrupción quedó en evidencia la forma como la organización del narcotraficante y los militares coordinaban operaciones contra ‘Sábalo’, entregaban información para justificar movimientos de la tropa, hacían negocios e incluso definían el sacrificio de hombres o pequeñas cantidades de droga para que los uniformados pudieran demostrar que sí estaban operando contra los narcotraficantes de la zona.



Por ejemplo, el 11 y 12 de noviembre de 2019, unos cien hombres armados de la red de ‘Matamba’ ingresaron al corregimiento de Santa Rosa en el municipio de Cumbitara, Nariño, reunieron a la comunidad en una cancha deportiva y con amenazas les hicieron saber que ahora ellos mandaban en la región y que tenían que cumplir sus órdenes.



El desplazamiento de la gente de ‘Matamba’, según la investigación, fue coordinado por González del Río y el sargento Nelson Orlando Rolón Monroy, y en este se usaron radios de comunicaciones comprados por el soldado profesional Estivenson Córdoba Torres, quien aparece en el proceso suministrando uniformes y equipos militares a la organización ilegal.



(Le puede interesar: Cayó 'Matamba', uno de los narcos más buscados en el país)

El coronel (r) González del Río replicó a 'Matamba' que no se podía confiar y que ya estaba buscando un contacto en Tumaco y en la brigada para saber el sitio exacto hacia el cual iba la tropa FACEBOOK

TWITTER

En el teléfono de ‘Matamba’ se encontró una conversación con ‘el amigo grande’, que sería el coronel Harry Leonardo Gómez Tabares, quien le advierte al narco que había en marcha un movimiento de uniformados hacia una de sus estructuras y le pedía que dejara un “lapicero con dotación (fusil con munición)” para poder mostrar algún resultado.



En otra conversación hallada en el dispositivo celular se evidencia una alerta que habría hecho el coronel Harry Leonardo Gómez sobre la llegada de un ‘sapo’ a la brigada que estaba entregando datos de una estructura de ‘Matamba’ en la que supuestamente había armamento. “Que mande a alguien al frente de la brigada para que lo siga, yo le mando foto como está”, se lee en el mensaje y posteriormente se ven tres imágenes de la persona que estaba colaborando con información a las autoridades.



El 12 de octubre de 2019, el Ejército lanzó una operación contra integrantes de redes criminales en Nariño con apoyo de la Brigada contra el Narcotráfico, y al celular de ‘Matamba’ llegó el audio del reporte que un coronel le hacía a un general sobre avances de la operación y el riesgo de que los uniformados cayeran en campos minados. ‘Matamba’ dice que está tranquilo porque su estructura no usa ese tipo de trampas mortales, por lo que seguramente esa ofensiva no era contra él.



(Le puede interesar: Más de 1.600 integrantes de las disidencias y del Eln están en Venezuela)



El coronel (r) González del Río le replicó que no se podía confiar y que ya estaba buscando un contacto en Tumaco y en la brigada para saber el sitio exacto hacia el cual iba la tropa y alertar al narcotraficante.



Al día siguiente, el oficial en retiro le advierte a ‘Matamba’ que un mayor que hace parte de la brigada de inteligencia le dijo que una persona de su seguridad estaba entregando información a las autoridades y lo instruyó para que les quitara los equipos de comunicaciones a sus escoltas y los revisara para encontrar al delator.

La obsesión por ‘Sábalo’

El coronel (r) González del Río afirma que para montar el operativo contra ‘Sábalo’ “es necesario saber cuál es la disponibilidad de los pelotones que nos van a acompañar, FACEBOOK

TWITTER

En las conversaciones en poder de las autoridades, ‘Matamba’ les insiste a los militares en que monten operaciones contra ‘Sábalo’, quien murió a finales de noviembre de 2019 en un enfrentamiento con el Eln.



Un mes antes, el coronel Gómez le dice a González del Río que ‘Sábalo’ tiene infiltrada brigada y que se requiere generar información para que las tropas lancen operaciones contra el enemigo de ‘Matamba’. Señalan que deben dar prioridad a tres temas: lograr operaciones contra ‘Sábalo’ con información al general Chávez, “sacar a Londoño de la división porque ese man es cuota de ‘Sábalo’ ” y dar información falsa para alejar la tropa de los campamentos de ‘Matamba’. Añaden que hay que subirle a ‘Sábalo’ para garantizar su persecución.



Incluso, el 23 de octubre de 2019, el coronel (r) González del Río afirma que para montar el operativo contra ‘Sábalo’ “es necesario saber cuál es la disponibilidad de los pelotones que nos van a acompañar, cuál es la ubicación donde van a estar las unidades del Bacna (Brigada contra el Narcotráfico) o saber si ya salieron del área y es importante que Gómez les diga a los de inteligencia qué información tienen de ‘Sábalo’”.



(Le puede interesar: En operativo de la Policía murió 'Frank', señalado asesino de 6 uniformados)



En medio de esas escaramuzas contra ‘Sábalo’, uniformados terminaron “por falta de coordinación” enfrentados con hombres de ‘Matamba’, dejando dos muertos y varios capturados. El sargento Óscar Ramón Faillace afirma que esas capturas había que tumbarlas, “igualmente comenta que va a mirar cómo hacen para que el ‘papá’ (coronel Gómez) le devuelva los cuerpos”.



Doce de los trece capturados en la operación, que tendrá nuevas fases, fueron asegurados el miércoles en centro carcelario y uno de ellos recibió la casa por cárcel.

En el expediente ya está el reporte de los bienes y propiedades en el país de los primeros vinculados a la investigación, lo que podría llevar a procesos de extinción de dominio.

El rastro que enreda al general (r) Leonardo Barrero

Facebook Twitter Linkedin

Con orden judicial, los investigadores le hicieron seguimiento al general (r) Leonardo Barrero. Foto: Archivo particular

La Fiscalía mantiene el rastreo al oficial en retiro, que hoy permanece en libertad y esta semana aseguró que es inocente y que está dispuesto a dar las explicaciones del caso FACEBOOK

TWITTER

El excomandante de las Fuerzas Militares general en retiro Leonardo Barrero Gordillo es el único oficial que luego de estar en la cúpula de las Fuerzas termina vinculado a una investigación por supuestos nexos con una red de narcotraficantes como la de ‘Matamba’.



En el organigrama de la red, el oficial aparece como el ‘Padrino’ y su labor se habría concentrado en dos aspectos: primero, usar su influencia en el Ejército para lograr traslados de uniformados y poner en cargos clave a personas que ayudaran a garantizar la seguridad del narcotraficante. Y, segundo, presionar a los miembros de unidades de inteligencia en Bogotá y Nariño para que se hicieran operaciones contra ‘Sábalo’, el mayor competidor y enemigo de ‘Matamba’.



(Le puede interesar: Disidencias de las Farc, los mayores reclutadores de niños, dice Defensoría)



La Fiscalía mantiene el rastreo al oficial en retiro, que hoy permanece en libertad y esta semana aseguró que es inocente y que está dispuesto a dar las explicaciones del caso.

En las interceptaciones que hacen parte del expediente, el coronel (r) Róbinson González del Río habla de supuestas reuniones con Barrero y de las gestiones que él estaría haciendo.



En una de las interceptaciones, de octubre de 2019, hablan ‘Matamba’ y González sobre la necesidad de sacar a uniformados que no les están ayudando y “meter a alguien de la línea de ‘mi padrino’ ”, y de que supuestamente el ‘Padrino’ pidió que le mandaran unos 25 millones de pesos “para iniciar a tocar” y lograr los traslados, lo cual en total costaría entre 50 y 60 millones de pesos.



(Le puede interesar: En marzo arranca juicio disciplinario por atentado a la Brigada 30)

En otra conversación, señalan que González del Río y el ‘Padrino’ se reunieron en Bogotá y hablaron de la salida puntual de un oficial de apellido Duque y de lograr que el Ejército realizara operaciones contra ‘Sábalo’, y que el ‘Padrino’, supuestamente, había aceptado esa misión y que al día siguiente se ponía “a trabajar en los puntos que habían hablado”.



“Amigo (coronel en retiro González del Río) informa que está esperando que le envíen un contacto de Popayán. Agrega que ya envió un emisario a que entrara de parte de ‘mi padrino’”, se lee en una parte de la investigación en la que algunos de los capturados hablan de operaciones militares que se desarrollaban en la zona de Nariño en la que se encontraba ‘Matamba’ y de la necesidad de saber si los uniformados de dirigían hacia su campamento o al de su competidor ‘Sábalo’.



(Le puede interesar: Condenado por crimen de dos sacerdotes en Bogotá pide su libertad)



En una grabación de noviembre de 2019, ‘Matamba’ y González del Río hablan sobre los traslados y el exmilitar dice que ya el ‘Padrino’ pidió que relevaran a un oficial que no servía a los intereses de la red y que “a mediodía va para el Ejército para pasar tres candidatos que copian y de esos escogen uno”.



Además, mencionan que supuestamente después de conseguir los traslados el general les decía a los uniformados la forma como debían ‘trabajar’ en la zona a la que llegaban.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia