Tras 34 días de la fuga de la cárcel La Picota (18 de marzo), de Juan Castro Estupiñán, alias Matamba, uno de los hombres de confianza de Dairo Antonio Úsuga, 'Otoniel', el otrora poderoso jefe del 'clan del Golfo', las agencias de inteligencia del país le siguen el rastro para lograr su recaptura.



Lo primero que han establecido es que se encuentra en Colombia y que viajó a Nariño, en donde desde hace años hace presencia su red criminal conocida como la 'Cordillera del Sur'. El narco buscó la protección de los hombres que en el pasado hicieron parte de su organización.



Inicialmente se conoció que 'Matamba' - tras su fuga - pretendía instalarse en Venezuela, pasando por las trochas de Norte de Santander. "Allí le daría protección la 'Segunda Marquetalia', la de 'Iván Márquez', pero no logró su objetivo porque el 'Clan' está muy debilitado en esta zona del país, y porque no había como garantizar su seguridad por la guerra territorial que están librando las disidencias en el vecino país", dijo a EL TIEMPO, una fuente que lidera la persecución del capo.



Por tierra, 'Matamba', habría viajado a Nariño y estaría en su zona de injerencia, de confort, la zona rural de Tumaco, Roberto Payán y Olaya Herrera, donde se concentra la presencia su red que cuenta en la actualidad con unos 70 hombres en armas.



"'Matamba' en esta ocasión no midió los alcances de la fuga, de una u otra forma se volvió famoso y ya no va a pasar desapercibido y más por la recompensa que se ofrece por él, 2.000 millones de pesos", dijo la fuente.

Pactos y rezos

De acuerdo con la fuente, para 'Matamba' era prioritario retomar el control de sus actividades ligadas al narcotráfico, "las cuales seguía coordinando desde la cárcel. Él fue capturado en mayo de 2021", puntualizó.



Las órdenes las recibía Henry Quiñones Angulo, alias Tocayo, quien quedó al frente de 'Cordillera del Sur', y quien se encargó de mantener los contactos con los carteles mexicanos para el envío de la cocaína, además no se descarta que haya contribuido a coordinar su fuga de La Picota, previendo que fuera extraditado a Estados Unidos.



'Matamba', incluso señaló la fuente, habría planteado la posibilidad de esconderse en territorio ecuatoriano, "pero él sabe que Colombia y Ecuador, sus autoridades trabajan de manera coordinada lo que no le garantizaba su seguridad".



Como todo narco, ya ubicó a una pitonisa o bruja, en los esteros, para que lo rezara y le diera una "contra" y así evitar su captura.



La bendición a 'Chiquito Malo'

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Foto: Archivo particular

Tras la captura de 'Otoniel', el 'clan del Golfo' está fraccionado, entre los que apoyan a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y Wilmer Antonio Quiroz, alias Siopas.



En este proceso, las agencias confirmaron que 'Matamba' le dio su apoyo a 'Chiquito Malo' y le ofreció inyección económica y hombres, en caso de que haya un enfrentamiento con 'Siopas'.



'Matamba' y sus socios, dijeron las fuentes, intentan retomar el nexo con los carteles mexicanos que ante la caída del capo 'Otoniel' estaban buscando alianzas con otras redes ilegales.



"'Matamba' es un objetivo de alto valor, es un reto su recaptura. Él cuenta con la clandestinidad, la selva y un grupo de delincuentes para su protección, pero tarde que temprano caerá, como caen todos los criminales, capturado por las autoridades o muerto a manos de sus hombres", afirmó la fuente.

