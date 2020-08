Seis víctimas deja masacre registrada en El Tambo, Cauca

La comunidad de El Tambo, en Cauca, dio a conocer este viernes en la noche que seis personas fueron asesinadas en ese municipio. Según información preliminar, la masacre se habría registrado en Uribe, un corregimiento ubicado a cuatro horas del casco urbano.



EL TIEMPO se comunicó con Carlos Vela, alcalde de El Tambo, quien confirmó la información. Vela aseguró que, en efecto, se trata de seis víctimas. Sin embargo, explicó que "la señal en la zona se cayó y no hay como dialogar con los líderes", por lo que no cuenta con muchos detalles sobre el hecho.

Vela también manifestó que, por lo pronto, no hay datos de las identidades de los asesinados. A esta hora, la comunidad está trasladando los cuerpos a la cabecera municipal. Ese trayecto tardaría alrededor de dos horas.



Este diario también pudo establecer que el Ejército, la Policía y la Fiscalía aún no han llegado al lugar y que no hay total claridad sobre quiénes podrían estar detrás de este crimen.

El alcalde de El Tambo dijo que, según información proporcionada por la comunidad, estas seis personas habrían sido citadas a una reunión. "Horas después, las encontraron muertas", agregó.



Las víctimas habrían sido retenidas por un grupo armado. Versiones preliminares señalan que el crimen habría sido perpetrada por la estructura 'Segunda Marquetalia', que es una disidencia de las Farc.



Esta es la segunda masacre que se conoce este viernes. La primera se registró en horas de la tarde en Arauca, donde cinco personas fueron asesinadas, al parecer por disidencias de las Farc.

