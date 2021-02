Condenan a Nación, Fiscalía y Rama Judicial por masacre de La Chinita

Poco después de la madrugada del 23 de enero de 1994, hombres armados irrumpieron en una verbena en el barrio Obrero de la invasión de La Chinita, en Apartadó (Antioquia), y asesinaron a 35 personas.



La responsabilidad del hecho, del que poca verdad se ha conocido, fue aceptada por las Farc. Pero, paradojicamente, la justicia resultó enviando a la cárcel a varias personas que no tenían relación con la guerrilla ni con la masacre, y que pasaron más de 11 años en prisión injustamente. Esto, de acuerdo con un documento conocido en exclusiva por EL TIEMPO, le mereció una condena a la Nación, la Fiscalía y la Rama Judicial de parte del Consejo de Estado.

Tras más de 25 años del proceso judicial contra estas personas, en un fallo de 108 páginas la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese alto tribunal declaró administrativamente responsable a los tres condenados por la privación injusta de la libertad de 10 personas, la mayoría líderes sindicales o de la Unión Patriótica, a quienes señalaron y sentenciaron como responsables de la masacre de La Chinita.



Se trata de Francisco Eluber Calvo Sánchez, Luis Enrique Ruiz Arango, Yomar Enrique Hernández Pineda, Elizabeth López Tobón, Gonzalo de Jesús Peláez Castañeda, Luis Aníbal Sánchez Echavarría, Franklin Rivas de Diego, Alberto Villada Trujillo, Gustavo Manuel Arcia y Alcira Rosa Quiroz Hinestroza.



Además, el Consejo de Estado le ordenó a la Nación, la Fiscalía y la Rama Judicial "que, en un mismo acto protocolario, pidan una disculpa pública a nombre del Estado colombiano frente a cada víctima directa del daño, en el sentido de precisar que ninguna de ellas participó de los hechos de la masacre".



Defensa de las víctimas pedirá correcciones en el fallo

Sin embargo, para Ramiro Orjuela Aguilar, abogado del Colectivo Orlando Fals Borda y representante de algunos de los detenidos, la decisión del Contencioso Administrativo, "si bien tiene partes positivas, también contempla otras muy regresivas y contrarias a la jurisprudencia".



El principal reparo para el abogado tiene que ver con que "el Consejo de Estado no les reconoce los perjuicios materiales, sino morales, a los afectados". Según señala Orjuela, "es un falso argumento decir que estas personas no trabajaban, o que si lo hacían no se demostró cuánto ganaban. Además de todo esto, muchos de ellos fueron desplazados por estos hechos".



JUSTICIA