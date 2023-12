500 desplazados en Cauca han retornado 3 veces y las 3 tuvieron que volver a huir

"Estamos charlando afuera de nuestras casas, en cualquier momento escuchamos una ráfaga de disparos, alguien dice: '¡ay! Volvieron a matar otros dos' y seguimos conversando como si nada", dice un habitante de Buenos Aires (Cauca) sobre la situación de orden público que ya "se volvió enfermiza" en el municipio y en la zona rural por los interminables enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y el Ejército.



(Lea también: La historia del lote asociado a los 'paras' y una extraditada que Petro dará a víctimas).

Los desmanes del conflicto armado han generado difíciles condiciones para vivir en el norte del Cauca que, de acuerdo con la Alerta Temprana 19-22 de la Defensoría del Pueblo, se configura como uno de los escenarios de consolidación y expansión de las disidencias de las Farc (pertenecientes al 'Comando Coordinador de Occidente' y a la 'Segunda Marquetalia') y Eln (presuntamente en asocio con la 'Segunda Marquetalia'), en la disputa por el control territorial.



A pesar de esta situación, la comunidad sigue intentando sobrevivir a través de cultivos de yuca, caña Azucarera, café, frutales y arroz y también con la ganadería.



Sin embargo, el desplazamiento forzado, que en durante todo el conflicto armado ha dejado 22.313 víctimas en Buenos Aires, según el Registro Único de Víctimas, es uno de los principales flagelos del municipio.



(Puede leer: La condena por corrupción que enreda al electo gobernador de Vichada).



De hecho, en la vereda Mazamorrero, que está ubicada en los límites entre los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, desde mayo de 2021 casi no hay habitantes, las casas están cerradas, y los cultivos y los animales fueron abandonados por más de 500 personas que fueron desplazadas forzosamente por enfrentamientos entre disidencias, de acuerdo con la Gobernación de Cauca.

Facebook Twitter Linkedin

Atentado en la madrugada del 13 de agosto de 2023 a la subestación de Policía del corregimiento de Timba, en Buenos Aires, Cauca. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Más de 250 familias salieron desplazadas

"A un excombatiente, quien firmó el Acuerdo de Paz, lo asesinaron. No sabemos quién ni por qué, pero inmediatamente pasó, hombres armados llegaron a atacar a la comunidad", dijo Adolfo Golú Palenque, presidente del Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca y Micro Cuenca Río Tete y Mazamorrero.



Sin tener otra salida, ante las amenazas e intimidaciones, presuntamente de disidencias de las Farc, las más de 250 familias huyeron del conflicto hacia Santander de Quilichao donde hasta el día de hoy continúan esperando en casas de familiares o en invasiones una solución para regresar a sus hogares.



(Lea además: La tragedia que vive una mujer que por error ha sido capturada cuatro veces).

Tres veces retornamos y tres veces nos sacaron: Adolfo Golú FACEBOOK

TWITTER

En un intento propio de esta comunidad por regresar a la vereda Mazamorrero, el Consejo Comunitario denunció que el 28 de noviembre de 2021 en la zona del crucero fueron privados de la libertad Yamil Coavas Gómez y Uberney Murillo, de quienes "todavía no sabemos qué pasó con ellos", dijo el líder Adolfo Golú.



Y añadió que después de ese día hicieron otros dos intentos para volver a sus tierras, uno en marzo de 2022 y el otro en mayo de ese año pero ha sido imposible retornar: "Tres veces retornamos y tres veces nos sacaron".

Facebook Twitter Linkedin

Atentado en la madrugada del 13 de agosto de 2023 a la subestación de Policía del corregimiento de Timba, en Buenos Aires, Cauca. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Asimismo, la Defensoría del Pueblo evidenció la presencia de cultivos de uso ilícito y su crecimiento, especialmente en la zona, así como laboratorios para el procesamiento de pasta base de cocaína, "los cuales configuran un contexto de vulnerabilidad territorial que expone a la población civil a múltiples riesgos".



(Le puede interesar: Fiscalía destapó evidencias con las que busca condena de la mamá de la niña Sara Sofía).



Ante esta situación, Óscar Edwin López Sánchez, alcalde de Buenos Aires, le dijo a EL TIEMPO que se viven por momentos picos de violencia pero que la situación no es estable para las 12.000 personas que hay en el municipio, de las cuales todas son víctimas del conflicto armado.



"La violencia ha disminuido en los últimos días pero no es estable. Con la entrega de tierras a la gente esperemos que nos llegue más inversión para que nuestra gente tengan en qué ocuparse y que la Fuerza Pública no venga únicamente a militarizar cuando tengamos hechos violentos", dijo el mandatario.





Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea más artículos de Justicia: