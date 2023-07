Aunque van tres semanas de clases tras el receso vacacional de mitad de año, más de 350.000 niños y niñas se están quedando sin comida del Programa de Alimentación Escolar (PAE) porque los contratos no siguieron.



(Lea también: Por irregularidades en el PAE formulan cargos a Secretario de Educación de Guainía).



Así lo denunció la Contraloría General de la República al decir que por la falta de planeación de algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC) algunos contratos ya se terminaron, pese a que hay una asignación presupuestal para la vigencia 2023 por un total de $ 105.006.349.575.

Esto se identificó en cinco ETC -pueden ser municipios o departamentos-: Caquetá, Cauca, Córdoba, Neiva y Pitalito.



(Le puede interesar: Más de 690.000 niños, en riesgo de no recibir alimentos por fallas del PAE: Contraloría).



Es por esto que la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana ha hecho múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que deben cumplir las ETC “para garantizar la contratación oportuna del Programa de Alimentación Escolar en el territorio nacional, y la situación es tal que a corte del 21 de julio llegan en total a 355.196 los niños, niñas y adolescentes afectados por la suspensión del PAE”, indicó el órgano de control.



(Más notas: Política antidrogas: Gobierno pagaría subsidios a campesinos por dejar de cultivar coca).



La Contraloría reiteró el llamado a los municipios y departamentos para que cumplan la Ley 2167 de 2021, que obliga a respetar los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal para asegurar la disponibilidad de recursos para todo el calendario académico.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: