Más de 150.000 niños están sin PAE en Colombia, Contraloría pide acciones urgentes

Desde Arauca el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, hizo un llamado urgente por los derechos de los menores de edad, señalando que con corte al 18 de marzo había 118.139 beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que no habían recibido los alimentos pese a que han pasado dos meses de haber iniciado el calendario académico. A ellos se suman 36.104 estudiantes indígenas que tampoco tienen acceso al servicio alimentario en el llamado PAE indígena.

Para la Contraloría, esta realidad llama a implementar medidas eficaces para que los niños tengan acceso al servicio adecuadamente.

Almuerzos del PAE en Medellín (foto de archivo). Foto:Esneyder Gutiérrez. EL TIEMPO Compartir

Según el órgano de control, algunas de las regiones más afectadas por el no suministro del PAE son Sucre, Sincelejo, Girardot, Antioquia y varias comunidades indígenas ubicadas en Buenaventura, Cesar, Valledupar, Santa Marta, Huila, La Guajira y Riohacha.

Sobre el balance al 18 de marzo la Contraloría informó que entre las entidades territoriales que no han iniciado el PAE, pese a que van dos meses de calendario escolar, son Girardot, en donde a pesar de haber adelantado un proceso de licitación pública, el mismo se declaró desierto el 1.° de marzo de 2024; y Sincelejo, en donde se contrató la operación del PAE para los próximos cuatro años pero además arrancaría la atención esta semana.

También hay entidades territoriales en las que el PAE arrancó de forma parcial, según la Contraloría, se reporta un inicio de atención en 105 municipios de Antioquia pero aún no se ha iniciado la operación del PAE en 11 municipios.

En Atlántico hay una operación parcial pues por ahora solo se está atendiendo a grupos priorizados, como los estudiantes de jornada única. En Sucre se reportó el inicio de atención del PAE indígena desde el 14 de febrero y se adelanta una licitación para el PAE general.

Sede de la Contraloría General de la República Foto:Milton Diaz / El Tiempo Compartir

Sobre el PAE indígena puntualmente la Contraloría señaló entre otras cosas que en Antioquia arrancó en ocho municipios pero dos más no tienen atención aún, en Buenaventura aún no se tiene atención por trámites pendientes con las autoridades indígenas; en Cesar se adelantan cuatro procesos de contratación, pero aún no se tiene reporte de inicio de atención; y en Huila se reporta atención con PAE indígena en cuatro municipios.

Adicionalmente, el contralor Zuluaga señaló que la Contraloría General adelanta un ejercicio de permanente de fiscalización al PAE a nivel nacional y en ese seguimiento encontró que durante el periodo 2020-2023 se identificaron hallazgos fiscales por un monto de $47.938 millones.

Los hallazgos están relacionados principalmente con presuntos sobrecostos por $23.220 millones, y con falencias en la ejecución contractual, con $15.863 millones.

