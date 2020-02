Martha Mancera, nueva vicefiscal general, lleva 26 años en la Fiscalía

Tras más de 20 años en la Fiscalía General, ocupando distintos cargos en la institución, el fiscal general, Francisco Barbosa, nombró a Martha Mancera vicefiscal general de la Nación.



Mancera llega a este cargo en remplazo del exviceministro de Política Criminal y actual director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien, aunque fue anunciado el jueves por Barbosa como vicefiscal, dos días después, el sábado, rechazó la posición aduciendo motivos familiares.

La ahora vicefiscal comenzó en la Fiscalía en 1993 y se ha desempeñado como fiscal delegada ante los jueces especializados, fiscal delegada ante los jueces del circuito, directora seccional del CTI en Cali, directora seccional en Valle del Cauca y directora de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada.



Además, es reconocida por la labor que realizó en su momento para la desarticulación de grupos al margen de la ley en Buenaventura; de hecho, este lunes, cuando el fiscal Barbosa oficializó su nombramiento, dijo que ella ha sido implacable contra la criminalidad.

Desde diciembre de 2017, Mancera, con un magíster en Derecho Penal y especialista en Derecho Constitucional, se desempeña como directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, grupo surgido de los acuerdos de paz de La Habana para el esclarecimiento de crímenes contra exintegrantes de las Farc y defensores de derechos humanos.



Allí llegó la hoy vicefiscal tras ser ternada por el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y elegida por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez.



A comienzos de este año, Mancera entregó un balance sobre las labores de la Fiscalía para el esclarecimiento de crímenes contra defensores de derechos humanos y dijo que entre 2016 y 2019 la Fiscalía investigó 592 homicidios reportados por la ONU, organizaciones sociales, la Defensoría, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria.



En particular, explicó Mancera, de los 365 asesinatos que en ese periodo reportó la ONU –que lleva el conteo oficial de asesinatos de líderes sociales en el país– hay avances en 191 casos. En esos casos con avances en 54 procesos ya se logró una condena; 71 están en juicio, 28 tienen imputación de cargos, 36 procesos están en indagación con orden de captura y dos casos fueron precluidos por muerte del indiciado. En todos esos casos se han vinculado a 510 personas, de las cuales 211 están privadas de la libertad.



