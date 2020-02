Martha Yaneth Mancera fue nombrada como Vicefiscal General

Martha Yaneth Mancera, directora de la Unidad Especial de Investigación, creada como parte de los acuerdos de paz con las Farc, fue designada como vicefiscal general en reemplazo del exministro de justicia Juan Francisco Espinosa.



El exviceministro aceptó el cargo el viernes pero el sábado anunció que por razones personales y familiares no aceptaría el cargo.

Mancera lleva más de 20 años en la Fiscalía y ha ocupado distintos despachos, lo cual le ha generado varios reconocimientos. Es mágister en derecho penal y especialista en derecho constitucional.



Desde diciembre de 2017 se encontraba al frente de la unidad que investiga los crímenes contra los exintegrantes de la guerrilla de las Farc. Fue designada en ese momento por el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez de una terna de candidatos enviada por el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.



La nueva vicefiscal es bogotana ingresó a la Fiscalía en 1993, y se ha desempeñado como fiscal delegada ante los jueces especializados, fiscal delegada ante los jueces del circuito, directora seccional del CTI en Cali y directora seccional en Valle del Cauca.



El fiscal general Francisco Barbosa señaló que Mancera ha sido implacable contra la criminalidad y que es un honor para él y para el país tenerla en el alto cargo.



El fiscal Barbosa señaló que es normal que salgan funcionarios de los cargos que venían cumpliendo y que los altos cargos del ente acusador no están escriturados.



Indicó que todos los cambios que se están dando son normales y hacen parte del proceso de modernización de la entidad. En concreto se refirió al caso de Medicina Legal y señaló que rápidamente dará a conocer quien es nombrado director en la entidad, que dijo, será fortalecida y modernizada.



