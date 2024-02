Aquí no somos amigos ni enemigos de nadie, simplemente aplicamos la ley: Fiscal Mancera

El martes pasado, la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, asumió como fiscal general encargada luego de que Francisco Barbosa terminó su periodo al frente del ente acusador. Mancera estará en el cargo mientras la Corte Suprema elige a la nueva fiscal en propiedad de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro.



En su primera entrevista desde que asumió el encargo, la fiscal Mancera habla con EL TIEMPO sobre las diferencias que tuvo Barbosa con el gobierno, de la terna para fiscal general, de los mensajes de organismos internacionales para que la Corte elija la nueva fiscal y de los señalamientos que se han hecho en su contra, los cuales fueron investigados y cerrados por la Fiscalía.

Fiscal, ¿por qué nombró como vicefiscal a Hernando Toro Parra, cuando sonaban otros nombres como el de Gabriel Jaimes?

Hernando Toro, vicefiscal encargado. Foto: Fiscalía

La decisión de designar al doctor Hernando Toro la tomé en razón a su destacada hoja de vida en defensa de los derechos humanos, labor que ha desempeñado desde las instituciones del Estado, pero más importante aún con las comunidades. Conozco su vocación de servicio desde que lo conocí como defensor regional del Valle del Cauca en 1997.



A esto se suma la experiencia de trabajo que compartimos en la Unidad Especial de Investigación, que él viene de dirigir por postulación de la JEP. En ella se han logrado resultados importantes en materia de afectaciones como los homicidios, desapariciones forzadas y amenazas a reincorporados y personas defensoras de derechos humanos. Así que siempre tuve clara la competencia y capacidad del doctor Toro para el encargo de vicefiscal. El doctor Jaimes, por su parte, continúa siendo coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Como fiscal general en encargo, ¿se declarará impedida en algún caso?

Los impedimentos aplican al funcionario judicial a cargo de una actuación penal, es decir, a los fiscales que conocen casos. Como vicefiscal, nunca tuve ningún caso a cargo, simplemente me limité a efectuar el seguimiento misional que me ordenaba la ley. Por lo tanto, mucho menos tendré casos a cargo como fiscal general de la Nación encargada.



Ahora, cada situación que surja deberá analizarse en concreto, pero no sobra recordar que en esta Fiscalía General de la Nación se respeta la autonomía e independencia de los fiscales delegados en la toma de sus decisiones.

Aunque la Fiscalía cerró las investigaciones en su contra, para algunos sectores sigue un manto de duda...

Los archivos a los que usted hace mención se han producido en el marco de la autonomía e independencia de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes deciden en derecho y con medios de prueba. Estos fiscales, además, nunca han estado adscritos al despacho del vicefiscal.



Mi carrera de más de 30 años en la institución como una servidora pública técnica se ha construido sin nada distinto que la aplicación objetiva de la ley. Y cuando termine este encargo, porque se trata de una situación transitoria, seré una servidora pública más, y tras mi pensión, una ciudadana más. Al final la verdad siempre se impone, así que estoy tranquila.



En la administración del saliente fiscal Francisco Barbosa se registraron duros enfrentamientos con el Gobierno Nacional, ¿cuál será la línea en su mandato en lo que respecta al jefe de Estado?

En eso ya he sido muy clara: diálogo con todas y cada una de las instituciones del Estado. Soy respetuosa de las competencias del señor Presidente de la República y espero que él lo sea de las de la Fiscalía General de la Nación.

¿Y está abierta a un encuentro con el presidente Gustavo Petro?

Presidente Gustavo Petro (izq) y el canciller alemán Olaf Scholz. Foto: Presidencia

No vería razón para no hacerlo. Mire, uno no puede permitir que las diferencias jurídicas e institucionales se conviertan en una rencilla personal. Ya lo dije el martes: la Constitución nos impone la colaboración armónica y el respeto. La entidad no hará nada distinto que seguir con el ejercicio de sus competencias, con objetividad y suficiencia probatoria. Aquí no somos amigos ni enemigos de nadie, simplemente aplicamos la ley, pero para eso necesitamos de la Rama Ejecutiva, de la Fuerza Pública, de la Policía Judicial de la Policía Nacional, en fin, de una articulación plena y fluida. Es el acceso a la justicia lo que está en juego.

El Presidente dijo no estar de acuerdo con que el ente acusador haya quedado en manos de dudosa procedencia… ¿qué le parece?

Que no voy a caer en descalificaciones ni voy a tomarme nada personal. Más allá de lo que dure mi encargo porque, insisto, esto es provisional, la Fiscalía General está lista para trabajar articuladamente. Como ya señalé, tenemos posturas jurídicas que defenderemos con respeto y argumentos, y un direccionamiento estratégico que deberá seguirse aplicando hasta que la nueva fiscal general defina su nueva hoja de ruta. Y pediremos respeto por las instituciones cada vez que sea necesario. Pero nuestras puertas están abiertas.



¿Están investigando el bloqueo al Palacio de Justicia?

Miembros de la Undmo, antiguo Esmad en enfrentamientos con manifestantes afuera del Palacio de Justicia, en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

Existe un equipo de fiscales e investigadores del CTI que trabajan en eso. Se están realizando los actos de investigación pertinentes y se adoptarán las decisiones que en derecho correspondan. Aprovecho, de nuevo, para reiterar mi llamado al respeto por la integridad, autonomía e independencia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de elección de la nueva fiscal general.

Han cuestionado a la Fiscalía por resultados en cuanto a absoluciones y procesos archivados…

El tema de las cifras de gestión tiene mucha tela por cortar, pero dar esa discusión sí que es importante. Hemos defendido que las tasas de éxito de la Fiscalía deben medirse a partir de las órdenes de captura que se obtienen ante los jueces con evidencias, y a partir de lo que es objeto de formulación de imputación y acusación, porque nuestra competencia primordial es investigar los delitos, esclarecerlos y ejercer la acción penal.



Luego de eso, pasamos a ser una parte más del proceso y queda sobre los hombros de los jueces llegar a las sentencias. Sin embargo, nos hemos puesto en la tarea de dar una revisión minuciosa de nuestra tasa de condenas. Desde el 12 de febrero de 2020 hemos obtenido 205.753 sentencias condenatorias, que es una cifra destacable, aunque puede mejorar.

¿Cómo se puede mejorar en esa parte, fiscal?

Aquí caben tres reflexiones. Primero, es muy importante que desde el Gobierno se actúe para hacer efectivas las órdenes de captura que la Fiscalía obtiene, en orden a que podamos imputar, acusar y lograr la condena pronta de quienes delinquen.



Segundo, somos conscientes de que necesitamos fortalecer nuestra labor en las etapas de juicio y estamos trabajando en eso, para dejarle a la nueva fiscal general unas unidades fortalecidas, por lo menos en los delitos priorizados.



Tercero, por fuera de las cifras de condenas se está quedando una gran cantidad de casos con juicio terminado y con sentido de fallo condenatorio, lo cual incluye procesos con preacuerdos y aceptación de cargos, que integran el esclarecimiento judicial. Aquí la tarea es articularnos con el Consejo Superior de la Judicatura y, sobre todo, que el Gobierno Nacional fortalezca la infraestructura judicial, para evacuar toda esa carga. Necesitamos más jueces.

¿Cómo ve la terna? Son también mujeres que han pasado por la Fiscalía...

Facebook Twitter Linkedin

Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, las ternadas por el presidente Gustavo Petro a la Fiscalía. Foto: Cortesía

Se trata de juristas respetables con una trayectoria importante en la entidad. Estamos listos para trabajar con la persona que designe la honorable Corte Suprema de Justicia.

El exfiscal Barbosa dijo que no le cuadraban cifras en extinción de dominio y en incautaciones que presentó el Gobierno, ¿hay alguna otra área en la que pase lo mismo?



Es importante recordar que, con corte al 14 de febrero de 2024, se han impactado por extinción de dominio, mediante medidas cautelares, 31.380 bienes, en una cuantía tasada en más de 30,2 billones de pesos. ¿Cómo se efectúa ese cálculo? La entidad cuenta con una ‘Guía técnica de estimación económica’, que contiene unos criterios objetivos, que permiten a la policía judicial y a los fiscales de los casos tasar el impacto económico de cada operativo, con una medición razonable y proporcional de los bienes correspondientes.



Algunos de esos bienes no pasan a la SAE, porque no se han adoptado las medidas de secuestro, solo de embargo y suspensión de poder dispositivo, pero cuentan con la medida cautelar. Ahora bien, las cifras de extinción e incautaciones las estamos trabajando en una mesa técnica con el Ministerio de Defensa. Tenemos la misma tarea en delitos como el hurto y la extorsión, que estamos trabajando de manera conjunta con la Dijín.

¿Cuál es su posición sobre la reforma de la justicia?

Facebook Twitter Linkedin

Martha Mancera, fiscal general encargada Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Hasta donde conozco, no se ha presentado ningún proyecto recientemente de manera oficial. Sé que el Gobierno Nacional ha destacado un equipo para eso, espero que se trate de una reforma consensuada, que atienda las necesidades de la ciudadanía y que tenga en cuenta a la Fiscalía General de la Nación. Estaremos atentos para efectuar las observaciones que sean pertinentes, mediante los canales institucionales.



¿Qué opina de que la ONU y la CIDH insten a la Corte Suprema a elegir fiscal titular?



He sido clara en que una interinidad extensa en la Fiscalía General de la Nación no es conveniente para su buena marcha. Sin embargo, rechazo enfáticamente las presiones e interferencias en la autonomía e independencia de la Corte Suprema de Justicia en ese proceso de elección.

CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49