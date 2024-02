¿Cuáles son los retos de Martha Mancera tras quedar como fiscal general encargada?

Este 12 de febrero culminó el periodo de Francisco Barbosa Delgado como fiscal general de la Nación, cargo al que llegó el 30 de enero de 2020 tras ser elegido por la Corte Suprema. Con su ida quien quedará al mando de la entidad será Martha Mancera.



La alta funcionaria asumirá como encargada hasta que el alto tribunal elija cuál de las juristas ternadas por el presidente Gustavo Petro será la nueva fiscal general, decisión que podría conocerse el próximo 22 de febrero, fecha en la que la Sala Plena se reunirá con sus 23 magistrados para una nueva jornada de votación.



Ante ello, EL TIEMPO les consultó a varios expertos cuáles son los retos que tendrá que asumir Martha Mancera durante su paso como cabeza del ente persecutor, y a la par habló con su abogado, Juan David Bazzani, de los señalamientos que ha tenido en contra por supuestas irregularidades que llevan al narcotráfico en Buenaventura, casos que terminó archivando la Fiscalía hace unas semanas.



Fiscal Francisco Barbosa y exvicefiscal Martha Mancera Foto: Fiscalía

¿Quién es Martha Mancera?

La exvicefiscal llegó a su actual cargo en marzo de 2020, cuando Francisco Barbosa la llamó a ser la jefa misional de la entidad que tiene a cargo perseguir, en materia penal, a los delincuentes del país.



En la Fiscalía, de acuerdo a su hoja de vida, Martha Mancera lleva 30 años, cuando como abogada graduada la Universidad Libre de Bogotá fue fiscal delegada ante jueces especializados y del circuito, para después pasar a ocupar cargos directivos en el Valle del Cauca.



Fiscal Francisco Barbosa y vicefiscal Martha Mancera. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Es así como llegó a ser nombrada directora seccional del CTI en Cali, estuvo de apoyo a una Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada, y uno de sus últimos cargos fue ser la directora de la Unidad Especial de Investigación (UEI), encargada de investigar los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz.

Los retos

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, le dijo a EL TIEMPO que el principal reto que asume la exvicefiscal tiene que ver con dos cifras en las que hay falencias que presenta el sistema penal acusatorio.



"El primero de ellos es el número de noticias criminales que terminan en archivo, y el segundo es el número de casos en los cuales se termina ese proceso mediante condena. Esos son dos retos importantes para que la Fiscalía siga evidenciando eficiencia al respecto, y desde luego constituye un reto para la fiscal encargada", dijo Herrera.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Foto: Jesús Blanquicet

Frente al aplazamiento de audiencias, este experto indicó que así como Colombia está en mora de incrementar el número de jueces, también lo está en cuanto a fiscales, para así fortalecer la investigación.



Por su parte, el exfiscal general Mario Iguarán le comentó a este diario que de entrada le diría a Mancera que "sería muy importante que mantenga la estabilidad laboral de los funcionarios que hoy por hoy están en la Fiscalía, porque los vicefiscales que han quedado encargados han caído en la tentación de remover a sabiendas de que su estadía como fiscal general es transitoria". Según Iguarán, todos los funcionarios caen en esa "tentación" de pedir renuncias o nombramientos.



El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acompañado del fiscal general, Francisco Barbosa, tras una reunión en octubre de 2022. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, resaltó que una tarea es "tranquilizar los ánimos en la Fiscalía, el proceso de salida del fiscal Barbosa, todo lo que ha sucedido, las discusiones con el Gobierno Nacional, hacen que la entidad hoy necesite un poco de calma, de tranquilidad, y sobre todo poderse dedicar al cumplimiento de su misión institucional".



Como segundo punto enlistó que deberán mantenerse los estándares de derechos humanos, ambiente laboral y estabilidad; y que deberá llevarse un buen empalme con quien queda electa como fiscal general: Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo.



Mientras que el exvicefiscal Francisco Sintura enumeró siete puntos. Entre esos retos está "garantizar que realizará las investigaciones y acusaciones con respeto por la autonomía de los delegados, quienes deben poder perseguir incluso a sus cercanos. Así como obrar y conducir la entidad con criterio de austeridad".



Los señalamientos en contra

Martha Janeth Mancera, fiscal general encargada. Foto: Captura de video

Son dos los procesos en contra de Martha que más han salido a la luz pública. El primero es uno de presunta corrupción judicial en el que ella habría favorecido hace unos años a funcionarios del CTI en Cali, caso que fue archivado en diciembre del año pasado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, al determinar que no había elementos para procesarla.



“Quedó demostrado que no hay ninguna evidencia ni información que respalde intervención o favorecimiento a alguna persona”, explicó en su momento la Fiscalía.



Juan David Bazzani, apoderado de la nueva fiscal encargada, indicó que el segundo proceso es el de las supuestas omisiones a dos agentes del CTI que habrían hablado de presuntos actos de corrupción por parte de un funcionario de la entidad en Buenaventura, proceso que también fue archivado en enero al encontrarse que ella no tiene nada que ver en eso.



