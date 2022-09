Tras unas semanas de reuniones y viajes para empaparse de los frentes en los que trabaja la entidad, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) conversó con EL TIEMPO sobre las prioridades en las que trabajan y los retos que enfrentan.



¿Cómo encontró la Agencia y cuáles son las ideas que tiene para implementar en cuanto a la defensa del Estado colombiano en estos años?

Es una entidad que goza de gran prestigio tanto nacional como internacionalmente por los resultados que ha logrado en defensa de los intereses del Estado y por lo tanto, es construir sobre lo ya construido y darle un rumbo diferente a la agencia, especialmente en lo relacionado con la defensa ante los órganos del Sistema Interamericano.



Tenemos, desde la agencia, dos mecanismos ante la Comisión Interamericana que son muy importantes: lograr mayor número de soluciones amistosas y también el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana.



Esto significa reorientar el trabajo hacia el servicio a las víctimas en el sentido de dignificarlas, atender sus peticiones y plantear medios que signifiquen la reparación integral. Esto con la finalidad de evitar que sean enviados los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que pueda llegarse a una solución amistosa antes de que esta situación suceda.



En el pasado el gobierno y la Agencia criticaron que no estaba funcionando bien el principio de subsidiariedad en el sistema interamericano y se habló de la necesidad de unas reformas, ¿está de acuerdo?

Yo creo que no podemos hablar de reforma sino por el contrario, siempre tener en cuenta que el Sistema Interamericano es un sistema protector de los derechos humanos de todos los Estados parte, lo que queremos es contribuir al cumplimiento tanto de las recomendaciones y órdenes impartidas por la Corte Interamericana, esto significa cumplir de buena fe y de manera concertada con las víctimas y sus representantes salvar aquellas transgresiones a los derechos que están establecidos.



El cumplimiento de las órdenes de la Corte en las sentencias involucra a varias entidades, ¿cómo va a trabajar en ese relacionamiento con las distintas entidades para garantizar que las órdenes de la Corte se cumplan?



Tuve una reunión con la canciller Laura Gil y estuvimos buscando fórmulas para que esto sea realmente coordinado y por esa razón desde la agencia presentamos un proyecto de reforma al Decreto 4100 de 2011 para que la agencia pueda actuar como secretaría técnica para el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Interamericana y las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana. Así, desde la agencia haríamos la gestión correspondiente para que se logre el cumplimiento de estas decisiones, además de informar de manera permanente a la Corte y a la Comisión.



Manifestación tras el asesinato de Jaime Pardo Leal. Foto: Archivo EL TIEMPO

Muy pronto se conocerá el fallo de uno de los casos en la Corte, por la persecución a la Unión Patriótica, ¿qué esperan de la decisión?

Para todos los colombianos los hechos del caso de la UP representan un periodo de la historia de nuestro país muy doloroso, este es un caso muy complejo que lleva muchísimos años en el Sistema Interamericano y la realidad es que se trata, resumiéndolo todo, de una omisión del Estado colombiano de haber podido investigar, juzgar y sancionar a los responsables de tantos hechos tan graves que se cometieron en lo que se denominó el exterminio de la UP.



Estamos muy atentos a la comunicación de la sentencia y por esa razón hemos adelantado reuniones con las diferentes instancias del Estado, como la Fiscalía, que ha seguido avanzando en investigaciones, también con la JEP que abrió el macro caso número 06 y conocemos los convenios con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para ubicar a las víctimas que han sido dadas por desaparecidas.



Es decir, estamos preparándonos a cumplir las órdenes de la Corte Interamericana, aceptar la sentencia como corresponde, reconocer que el Estado colombiano en este caso tan importante le falló a las víctimas de la UP y por lo tanto significa que de acuerdo a las órdenes que imparta continuaremos en esta tarea de manera muy seria y comprometida.



En cuanto a la Corte Penal Internacional, tras el cierre del examen preliminar ¿ya hemos enviado informes de seguimiento a los casos que monitoreaba la Corte?

Hemos tenido contacto tanto con el presidente de la JEP como con la Fiscalía y las demás entidades para poder presentar a finales del mes de octubre o el mes de noviembre un informe sobre los avances. También tengo tengo conocimiento que la JEP presentará un informe relacionado con los compromisos particulares en relación con el apoyo que el gobierno anterior debía darle en materia de presupuesto, ya dentro de sus consideraciones la JEP le hará entrega directamente a la CPI.



Frente a litigios arbitrales internacionales, ¿cuáles decisiones estamos esperando pronto y cuáles son las pretensiones?

Colombia tiene 12 controversias internacionales de inversión, de un nivel alto, superan 11 billones en pretensiones, pero en materia de litigio internacional la Agencia tiene unos resultados muy positivos. De los 12 litigios los fallos más importantes que estamos esperando es el caso de Telefónica, en el cual las partes presentaron sus escritos el 27 de agosto y está pendiente la emisión del laudo. En este caso tenemos unas expectativas de éxito muy altas por cuanto un caso muy muy similar al de América Móvil, donde el fallo fue exitoso.



También tenemos el caso iniciado por Foster Wheeler, que fue el interventor de Reficar. Luego de la audiencia sobre objeciones preliminares, que fue en mayo de 2022, y la presentación de las declaraciones, las partes están a la espera de la decisión sobre las objeciones preliminares, el tribunal podría aceptar esas objeciones de Colombia y finalizaría, pero en caso de no aceptarlas, seguiría el proceso ante el tribunal.En los últimos años estuvieron en cabeza de la Agencia las gestiones jurídicas para la recuperación del Galeón San José, la asociación público privada que se iba a convocar para esto fue declarada inviable, ¿qué sigue ahora?

Facebook Twitter Linkedin

Estas vasijas hacen parte de la carga que llevaba el galeón San José, que está a 600 metros de la superficie. Foto: Armada

Ese proceso de selección que se hizo de la APP se declaró desierto, ya está cerrado, hoy en día estamos acompañando mesas de trabajo del Mincultura para determinar cuál sería el camino para extraer el Galeón, pero la Agencia también atiende dos actuaciones judiciales: una relacionada con la terminación del proceso, estamos esperando que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la culminación de la APP; y atendemos junto con Mincultura la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la resolución 085 de 2020, que determinó que la totalidad del hallazgo del galeón está constituido por bienes considerados Patrimonio Cultural de la Nación.



Otro de los procesos que ha acompañado la Agencia es sobre el Edificio Aquarela, en Cartagena, que amenaza el estatus patrimonial de la ciudad amurallada, ¿qué se ha hecho con esto?

Son varias acciones, desde una Acción Popular y una demanda que se ha presentado por parte de la Alcaldía y ahora vamos a priorizar y a trabajar con los procesos penales relacionados con la licencia de construcción, estamos haciendo un análisis jurídico frente a todas las actuaciones con el fin de verificar y que ello nos lleve a la demolición del edificio porque hay varias posibilidades, hay que hacer una estrategia de defensa del Estado que involucra hacer un análisis de cuáles de ellas son las más efectivas para lograr efectivamente la demolición.



¿Algo más que estén trabajando como prioritario en la Agencia?

La semana anterior tuvimos una reunión muy importante con la ministra de las Telecomunicaciones porque la agencia va a participar de manera directa en todos los procesos judiciales por el caso de Centros Poblados para poder hacer una intervención real y efectiva; de igual forma ya recibimos poder para actuar en el proceso penal y por eso la actuación será directa de la agencia para la recuperación de los 70.000 millones de pesos que han causado tanto dolor a Colombia, tenemos un compromiso muy alto con el Ministerio y con el país para poder lograr la recuperación de estos dineros.



De otro lado, también vamos a trabajar en la implementación de la Ley 2220 de 2022, que es el estatuto de conciliación para priorizar los métodos alternativos de solución de conflictos, ley que entrará en vigencia en 2023.

