La exesposa de Salvatore Mancuso busca cupo en la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidirá en los próximos días si convierte a Martha Elena Dereix Martínez, exesposa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en un tercero civil involucrado en el conflicto, con todas las gabelas judiciales que esto implica.

Dereix, de 51 años, sería clave para aclarar nexos con Enilse López, alias la Gata, y la verdadera fortuna de su exmarido, preso en Estados Unidos. La mujer, de origen francés e importante riqueza, terminó vinculada a un proceso penal como beneficiaria de varios giros ocultos y acciones de Aposmar y Uniapuestas, dos de las empresas de chance vinculadas a Enilse López, alias la Gata.

Para la Fiscalía es claro que Dereix fue puente, al menos entre el 2003 y el 2004, para ocultar y blanquear dinero de Mancuso a través de transacciones con empresas de chance, sindicaciones que él siempre ha negado. No obstante, su exesposa alcanzó a estar detenida en la cárcel Las Mercedes de Montería, sindicada de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos, porque no pudo justificar ingresos por más de 3.000 millones de pesos.



Dereix también estuvo bajo la lupa por tener a su nombre tierras que fueron despojadas por el bloque Norte de las Autodefensas, que lideraba su exmarido, y que fueron restituidas en junio del 2017. Se trataba de más de 700 hectáreas vinculadas a una firma.



Además, le aparecieron bienes en Santa Marta, Cartagena, Magangué y en Medellín, que estarían ligados a la fortuna oculta de Mancuso, quien también pidió, en abril de este año, ser aceptado en la JEP. No obstante, autoridades de Estados Unidos verifican si Mancuso busca permanecer en ese país, amparado en el Convenio Internacional contra la Tortura (CIT) y alegando que su vida corre peligro si regresa, una vez sea liberado, en 2020.



Paralelamente, la ‘Gata’ –condenada por homicidio y nexos con el paramilitarismo– y sus hijos Jorge Luis y Héctor Julio Alfonso López están solicitando ingreso a la JEP. Por ahora, el caso de Dereix está en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com