Defensa de Montoya pide rechazar solicitud de imputación de Fiscalía

A las 9 a. m. de este miércoles comenzó la audiencia pedida por la Fiscalía para imputarle cargos al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, por ejecuciones extrajudiciales.



El ente acusador considera que desde que el exoficial, quien se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asumió el mando del Ejército Nacional, el 21 de febrero de 2006, instauró en todas las unidades de la institución “una política basada en la presión por resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar y comparar a las unidades”.



Por cuenta de esa política, asegura la Fiscalía, los “comandantes de sus unidades subordinadas sabían que Montoya no pedía (sino) exigía muertes en combate”. Por ese motivo, para la Fiscalía se cometieron por lo menos 104 ejecuciones extrajudiciales, incluidos los casos de cinco menores de edad, por parte de unidades de la Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Séptima División del Ejército entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008.



La defensa del exmilitar, que ha insistido en su inocencia, indicó que la Fiscalía no podría hacer la imputación de cargos y que una colisión de competencias tendría que ser resuelta por la Corte Constitucional.



Al comienzo de la diligencia de este miércoles, el fiscal del caso expuso por qué la Fiscalía pide esta imputación, pese a que Montoya se acogió a la JEP por estos mismos hechos. Para ello citó jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y pronunciamientos del Tribunal de Paz de la JEP.

"Una interpretación de suspensión de los procesos, con independencia de que la JEP haya asumido competencia, traería consecuencias absurdas. Si la JEP no ha asumido competencia de un caso que en la justicia ordinaria se encuentre pendiente de un fallo, y esta no puede decidir sobre el mismo, habría denegación de justicia para el interesado y las víctimas", dijo.



El fiscal añadió que la Fiscalía considera que en la Ley 906 -procedimiento penal actual- debe adelantar las investigaciones hasta que culmine esa etapa y solo reste el juzgamiento. "A la fecha la JEP no ha asumido el conocimiento efectivo del caso ni hay un auto de determinación de los hechos y conductas que va a verificar Mario Montoya en la JEP. La justicia penal ordinaria debe continuar con las actuaciones procesales previas al juzgamiento", expuso el fiscal al pedirle al juez que permita la imputación.



Andrés Garzón, abogado de Montoya, le pidió al juez que rechace la solicitud de la Fiscalía y si el juez se niega, dijo, planteará un conflicto de competencias que deberá resolver la Corte Constitucional.



Citó que su cliente se sometió voluntariamente a la JEP en 2018 y que allí ya ha estado en diligencias, es decir, el procedimiento ya empezó. El sometimiento, comentó, excluye que otras instancias lo soliciten por hechos anteriores al 1°. de diciembre de 2016 y que se le quieran imputar. "El factor de competencia está definido", dijo, y añadió que la competencia de la JEP es exclusiva, por lo cual el compareciente no puede ser citado a diligencias judiciales fuera de la JEP.

Mientras se desarrollaba la audiencia de Montoya, madres de víctimas de 'falsos positivos' realizaron una manifestación a las afueras del Tribunal Superior de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Sebastián Escobar, uno de los abogados de víctimas, pidió al juez que permita que la Fiscalía haga su imputación tras de lo cual se podría hacer una intervención más integral sobre el tema.

