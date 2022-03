Con 73.079 votos, Mario Castaño Pérez se convirtió en 2018 en una especie de ‘barón electoral’ de Caldas y en uno de los líderes del Partido Liberal en la región. En ese momento, el contador público, que era representante a la Cámara, pasó al Senado y ahora pretende seguir en su curul en las elecciones del domingo.



Castaño aparece ahora en una investigación de la Fiscalía como uno de los cerebros de un escandaloso caso de corrupción para cobrar dinero por gestionar y lograr la adjudicación de contratos para terceros y hasta por exigir dinero a personas desempleadas para poder ser ubicadas en cargos públicos.

“Todo el GDO (grupo de delincuencia organizado) gira en torno de este señor (el senador Castaño)”, dijo el fiscal del caso.



El escándalo agarró al senador, que insiste en su inocencia, en Chinchiná, Caldas, en donde estaba el viernes en uno de los actos de cierre de campaña con miras a las votaciones del próximo 13 de marzo.



Según la investigación de la Fiscalía, los miembros de lo que calificó como una organización criminal lograron en dos años contratos por 43.000 millones de pesos, de los cuales el senador Castaño y su asesor Juan Carlos Martínez se llevaban la tajada más grande.



Martínez, quien no ha sido capturado, es considerada la persona que tenía contactos en entidades del orden nacional para viabilizar los contratos.



En el expediente se señala que gestionaron la adjudicación de contratos, entre otros, en el Ministerio del Interior, Ministerio del Deporte, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Gobernación del Chocó, el Sena y una decena de alcaldías del país.



Aunque hasta ahora son nueve los capturados, en el expediente aparecen documentadas las reuniones con funcionarios públicos, de elección popular y particulares, que tendrán que dar explicaciones y podrían terminar procesados.

“Tenían que beneficiar también a mandatarios locales, contratistas y lobistas y, obviamente, en últimas, al senador Mario Castaño”, indicó el representante del ente acusador.



La Fiscalía señaló que esas gestiones y cobros ilegales se hacían usando la influencia del senador, quien estaría enterado de los movimientos de los capturados. El congresista, debido a su fuero, no puede ser investigado por el ente acusador, por lo que el expediente fue enviado a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



En el proceso hay un capítulo en el que se habla de que, al parecer, intervienen para lograr contratos para personas desempleadas en organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría. Allí aparece Alejandro Noreña, uno de los capturados, quien junto a Juan Carlos Martínez, según la Fiscalía, ofrecían trabajo a desempleados en entidades públicas y les exigían la entrega de su primer sueldo como contraprestación.



Hay casos documentados entre enero y marzo del año pasado y en lo corrido del 2022, antes de la vigencia de la ley de garantías; en uno de los casos, habría ubicado a dos personas, una de las cuales tuvo que “pagar con favores sexuales”.



El ente acusador afirmó que la red incurrió en delitos desde 2020 y hasta el viernes, cuando fueron capturadas nueve personas, y que el propósito era conseguir dinero y al tiempo fortalecer el poder político del senador Castaño.



En la imputación de cargos que se inició el viernes y seguirá mañana, la Fiscalía señaló que Lorena Cañón, una de las detenidas, era la encargada de gestionar contratos en el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior y además cobraba por lograr donaciones de mercancías decomisadas por la Dian que eran entregadas a entidades públicas. Ella además organizaba reuniones políticas para el senador.

Feria de contratos

En la investigación aparece el contratista Santiago Castaño, quien tenía cuatro empresas de ingeniería y quien figura como una ficha clave para la estructuración de las licitaciones que interesaban a la red. Su hermana Marcela Castaño es considerada la persona que administra y distribuye los recursos provenientes de los actos ilegales.



Junto a ellos, la Fiscalía capturó a Juan Sebastián Vargas, quien había constituido tres empresas para sumarlas a la red criminal, y a Harvis Arturo Rentería, señalado de ser el enlace para un millonario contrato en el Chocó.



El viernes, una jueza de control de garantías legalizó las capturas de las nueve personas y, luego de la imputación, el ente acusador pedirá que sean cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario.



La Fiscalía documentó 50 hechos, entre trámites y contratos con entidades públicas, en los que la red desplegó sus intereses e intentó hacer valer la influencia del senador Castaño.



Uno de los contratos más jugoso que consiguió la red, dice la Fiscalía, fue la prórroga de la adjudicación de la distribución de licores en el Chocó, que representaría 15.000 millones de pesos cada año. Además, por cada proyecto de Sacúdete al Parque (proyecto creado por el gobierno del presidente Iván Duque para promover el deporte en las regiones más pobres) se tenían que garantizar pagos al senador por cien millones de pesos.



Igualmente, obtuvieron un pago de 1.200 millones de pesos por el anticipo recibido por el Consorcio San Miguel por una obra en Manizales, Caldas, y el siete por ciento de un contrato por valor de 1.600 millones de pesos correspondiente a una licitación para pavimentación de vías en Dosquebradas.



En el extenso expediente aparecen contratos para la adjudicación de una cancha de fútbol en La Merced, Caldas, en el que habría intervenido Santiago Castaño, otro de los capturados. Él es señalado de coordinar el proyecto y reunirse con el alcalde del municipio para recibir información de primera mano.

En ese municipio se interesaron también en un contrato de 96 millones de pesos para la construcción de un muro de contención del cual consiguieron información antes de la licitación, logrando construir una propuesta que se ajustaba a lo requerido. Igualmente lograron el contrato para la remodelación de la Casa de Cultura del municipio.



En Balboa, Risaralda, también lograron el contrato para la construcción de una cancha sintética. Asimismo, la construcción de una tribuna en un centro deportivo. La Fiscalía señaló que se ubicó a un contratista con el que se acordó el pago de una comisión del 15 por ciento para que le adjudicaran la obra.



En el municipio de San José se interesaron en un contrato para el desarrollo de vías urbanas, en Marmato, por una licitación para estudios de diseño de tramos críticos; en Aguadas, por el contrato de pavimentación del Pueblito Viejo; en Villa María, una licitación de obras viales; en Quibdó se interesaron en la interventoría técnica y de diseños de pavimentos del municipio.



Y en el Ministerio del Interior fijaron su vista en una decena de contratos para obras en varios municipios del país, como Armero (Tolima) y Villa María (Caldas). En este caso figura Lorena Cañón, “

Las interceptaciones

En la investigación hay cientos de interceptaciones.



“Llamé a Iván y el coso con el alcalde de Pasto no está confirmado, parece que todo se va a dañar (...) me puse a estudiar eso de los CDA y ya sé como es esa vuelta, esa vuelta hay que montarla, acreditarla y después acreditarla porque las resoluciones cambiaron. Hablé con Yuber y me dijo ‘doctor, se le van entre 700 y mil millones de pesos desde cero’ ”, se escucha en un diálogo entre Juan Carlos Martínez y el senador, quien responde: “Pero Juan, tenemos los dos más importantes del Cauca, qué más quiere usted. Usted es un marica, usted se va para allá a pensar solo en votos, hay que pensar en el billete, uno tiene que ser empresario antes que político”.

En la conversación señalan que hablaron con Cristian, quien les manifestó que estaban contentos con el senador y que se lo imaginaban “más acartonado, con más barreras”.



“A usted le van a ayudar con un tema económico (...) le vamos a dar 1.500 para su cámara y nosotros pagamos 1.500 para nuestro senado, o ¿qué?”, dice Martínez, e insiste en que van a tener unos recursos, pero que tienen “que ser invertidos en la fórmula (...) Mario no le va a regalar 1.500 para que salga usted y él tenga que poner la plata para él”.



El otro hombre señala: “Lo importante de esto es hacer billete”, y Martínez, riéndose, afirma: “Usted vienen por acá a votos y sacan es plata y los votos despuesito, déjeme primero la platica”.

