Entre las cientos de grabaciones que destapó la Fiscalía en marzo, durante la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de 9 personas capturadas por el caso de corrupción por el cual fue detenido esta semana el senador electo Mario Castaño, se conocieron menciones que hicieron los integrantes de la red sobre el candidato presidencial Gustavo Petro y su esposa, Verónica Alcocer.



(Le puede interesar: Abecé del caso de corrupción por el que capturaron al senador Mario Castaño).



Ni Petro ni su esposa son investigados por esos hechos y la Fiscalía avanza en los elementos para llevar a juicio a los señalados integrantes del grupo ilegal; la Corte Suprema, que libró la orden de captura contra Castaño, también avanza en la investigación.

En una grabación del 1.° de marzo de 2022 Lorena Cañón habla con Sandro Condía sobre una reunión política en Tunja (Boyacá). Menciona que la esposa de Gustavo Petro va a estar el 5 de marzo en la capital de Boyacá y que necesita llevar a una reunión entre 100 y 200 mujeres "que si las puede tener para el sábado".



Cañón es señalada por la Fiscalía como la encargada de gestionar contratos en el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior y de cobrar por lograr donaciones de mercancías decomisadas por la Dian que eran entregadas a entidades públicas. Ella además organizaba reuniones políticas para el senador.

Audio caso Mario Castaño1 Lorena Cañón habla con Sandro Condía El audio embebido no es soportado

Lorena habla con Sandro y le dice: "Sandro, la esposa de Gustavo Petro, inicialmente yo les hablé de que usted se quiere enlistar para trabajar con Gustavo Petro. Ella va a estar el sábado en Tunja, que está liderando todo el tema de mujeres. El jueves yo tengo una reunión con ella y con la asesora y me dijo 'organícemos a ver si el sábado conocemos a Sandro y de una vez organizamos el tema con las mujeres' ".



Añadió que la asesora de la esposa de Petro (Verónica Alcocer) le preguntó qué posibilidad había de que Sandro llevara a algunas mujeres a Tunja.



Sandro le responde: "¿Pero ella va a tener un conversatorio de mujeres en algún lugar en Tunja o quiere que yo le haga una reunión aparte?". Y Lorena le responde que lo segundo.

​

​Lorena le dice que organizarán los detalles de esa reunión y luego dice a Sandro que él le había dicho que "quería estar de la mano con Gustavo (Petro)".



Ante ello, el interlocutor responde: "Yo quiero estar ahí y hablar con él; hoy por ejemplo hablé con médicos, he hablado con mucho profesional y las situaciones son divididas (...) dicen 'hombre, cómo vamos a votar por Petro si Petro quiere acabar con la minería y la minería es importante'... Yo puedo hacer un trabajo muy importante de hacer que los mineros comprendan qué es lo que él quiere hacer. Yo aquí le hago campaña a él sin que él lo sepa, yo desde ya le estoy trabajando a él, pero mucho mejor si podemos estar cerca de él, hay que dejar puertas abiertas, Lorena, porque no se sabe qué va a pasar".



Lorena le responde: "Yo le digo, Sandro, el presidente va a ser Gustavo Petro".



Sandro le responde: "Sí pero hay que ayudarle porque tú sabes que estos señores no se van a dejar quitar el poder tan fácil (...) Yo quiero en eso hacerle un aporte a él para que no lo satanicen frente a los pequeños mineros".



Lorena le repite que ese jueves tendría una conversación telefónica con la asesora de Verónica Alcocer y que el lunes 7 de marzo tendrían una reunión privada con Petro "donde yo voy a estar, escuchar, yo le voy a hablar otra vez de Sandro y la idea es que usted conozca a su esposa y pueda reunirse con Gustavo Petro".

(Puede ser de su interés: El escándalo de corrupción que tiene preso al senador Mario Castaño).

Frente al compromiso de llevar a una mujeres el 5 de marzo a Tunja, en la audiencia imputación de marzo la fiscal del caso señaló que ese compromiso "evidentemente no pudo cumplir con el compromiso porque estaba privada de la libertad".



En otra conversación revelada en la audiencia se escucha a Juan Sebastián Vargas, otro de los capturados, y otra persona, y mencionan algunos trámites que estaban adelantando para una licitación. Mencionan que quien está pendiente del tema es el presidente de la Comisión Legal de Cuentas (del Congreso) "el ñeñe del presidente Duque".



Vale aclarar que Iván Duque no es investigado por estos hechos.



(Puede interesarle: Todo el grupo delincuencial gira en torno del senador Castaño: Fiscalía).



En otro aparte se quejan de que están demorados varios trámites y señalan que se estaba lento porque estaban pendientes de otros proyectos de congresistas del Centro Democrático.



Igualmente se escucha en otra conversación que hablan de que el senador Mario Castaño estaba gestionando unas licitaciones y que había incluido a otros tres senadores.



"Obsérvese como está ligado lo político y lo económico en estas gestiones", dijo la fiscal en la audiencia.



Más adelante la Fiscalía destapó un audio en el que hablan de que habían logrado ubicar a personas en el Inpec, por ese motivo durante la audiencia de medida de aseguramiento se pidió que los capturados sean asegurados en un centro carcelario que no esté ubicado en la cárcel en la que podría existir un control por parte del senador Castaño.



"Afirman que Inpec era de Mario y que él dio la orden de quitarle todos los puestos a Petete" indicó la fiscal.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.om

Lea otras notas de Justicia: