La ‘mente brillante’ que hoy tiene en líos al general (r) Guatibonza

Marialicia Pinzón Montenegro pasó de ser la anónima madre soltera de una niña en Ipiales (Nariño) a ser calificada como la mente maestra detrás del software utilizado por una red de interceptaciones ilegales para ‘chuzar’ desde un esposo infiel hasta al Fiscal General de la Nación.

En redes sociales muestra con orgullo su fotografía de niña como reina del Carnavalito de Ipiales en 1983. Años después estudiaría ingeniería de sistemas.

Pinzón ha vivido toda su vida en la casa de sus padres, en Ipiales, población donde nació, y quienes la conocen se resisten a creer que haya actuado por fuera de la ley y que esté señalada de haber creado ‘Fénix’, un programa que, dice la Fiscalía, permitía acceder a redes telefónicas y equipos de cómputo.



Es considerada la “genio” del grupo de interceptaciones, según el coronel (r) Jorge Humberto Salinas, quien se convirtió en testigo de la Fiscalía en el caso.

La ingeniera de sistemas le dijo a la Fiscalía que no estaba cometiendo ningún delito al entregar información obtenida de equipos informáticos a exintegrantes de las Fuerzas Militares porque era usada en investigaciones contra redes dedicadas a amenazar, extorsionar y robar a empresas.



De hecho, mientras sus vecinos la describen como una buena madre e hija y una persona tranquila, las autoridades la definen como una persona con capacidad para quebrar la seguridad informática.



Dedicaba gran parte de su tiempo a aprender del tema, y la prueba es que en sus computadores la Fiscalía encontró literatura sobre sistemas.



Pinzón nació en una familia de creencias tradicionales, es católica franciscana, reservada e introvertida, según las investigaciones. No salía mucho de su zona, en las únicas ciudades en las que trabajó fueron Ipiales y Cali, aunque estudió entre 1995 y 2002 en la Universidad Incca, en Bogotá, y a pesar de que con actividades de interceptación de información podía hacer mucho dinero, llevaba una vida poco ostentosa.

Crítica de la paz

En sus redes sociales era crítica del proceso de paz, del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y compartía mensajes de apoyo a Álvaro Uribe Vélez y al presidente Iván Duque.



Hasta hace algunos días seguía viviendo en la casa de sus padres en Ipiales, cumpliendo con una orden de detención domiciliaria. Sin embargo, EL TIEMPO conoció que bajo fuertes medidas de seguridad fue trasladada a Cali por recientes amenazas de muerte. Allí conserva la medida de aseguramiento. Por motivos de seguridad, sus padres también fueron reubicados.



En ‘Fénix’, el poderoso sistema que le permitía, según la Fiscalía, acceder a conversaciones de WhatsApp, correos, redes telefónicas y equipos de cómputo, comenzó a trabajar en 2006 y fue perfeccionándolo con el tiempo.

Marialicia Pinzón es considerada una "mente brillante". Foto: Archivo particular

En la organización de interceptaciones ilegales era conocida como Mary, y aunque niega que su programa tenga todas las capacidades que han dicho, uno de los investigadores del caso la describió como “una mente brillante para chuzar las comunicaciones. A todo ingresa y sin dejar huella”, lo que se suma a lo que han confesado sobre ella otros de los capturados.



De acuerdo con el testimonio del mayor (r) del Ejército Luis Mesías Quiroga, testigo en el mismo caso, el primer trabajo de esta mujer en la red de chuzadas fue entre octubre del 2012 y febrero del 2013 y consistía en conseguir información sobre un soldado secuestrado. Solo con un número de teléfono, dijo Quiroga, ella logró descargar conversaciones en las que se pudo establecer que el hombre había sido entregado a una guerrilla por otro soldado, que estaba infiltrado.



Las capacidades de Pinzón fueron escalando hasta llegar, de acuerdo con Quiroga, a obtener claves y archivos de correos o cuentas electrónicas, descargar imágenes enviadas por WhatsApp, así como ubicar teléfonos, acceder a listas de contactos y fecha, hora y lugar de las comunicaciones del número principal con sus contactos guardados. Podía incluso proteger otros equipos de estas amenazas. El mayor (r) también dijo que Pinzón ofrecía la transcripción de llamadas de voz o de WhatsApp que hiciera un número de teléfono.

¿Testigo?

Aunque Pinzón había ofrecido colaborar con la Fiscalía para entregar información sobre sus socios y cómo creó el sistema, e incluso advirtió a los investigadores que no ingresaran sin sus claves porque había dejado seguros que borraban toda la información, esa colaboración está suspendida en estos momentos, ya que la Fiscalía evalúa si está entregando información verdadera.

Esto porque, según dijo Pinzón a los investigadores, no tiene en su poder el código fuente de ‘Fénix’, el ‘ADN’ del programa, ya que supuestamente regaló hace un tiempo el único computador que guardaba esa información a la escuela San Francisco de Asís, en Ipiales, y para la Fiscalía es muy sospechoso e incluso inverosímil que alguien regale de esa forma información tan valiosa y sensible.



Es por esto que para el ente acusador ha tomado fuerza la teoría de que existe un segundo hacker, quien aún no ha sido identificado. Ahora, los esfuerzos de las autoridades están enfocados en encontrar a esta persona.



JUSTICIA

Con información de corresponsales en Cali y Pasto