En una celda de la cárcel La Picota, de Bogotá, pasa sus días el abogado José Manuel Gnecco Valencia, procesado por el homicidio de su esposa María Mercedes Gnecco Serrano, ocurrido el 5 de octubre de 2021, el día que cumplían nueve años de casados.



La pareja residía en una casa en San Andrés y mientras la Fiscalía General de la Nación afirma que el abogado la mató, él se defiende y lo niega, y asegura que lo hizo un ladrón que pretendía entrar a su vivienda.



La Fiscalía radicó el escrito de acusación el 25 de agosto de 2022, en el que señala a José Manuel Gnecco de los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; falsedad ideológica de documento privado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Como todavía no hay fecha para el inicio en pleno del juicio, la defensa del acusado pidió en enero de este año la libertad por vencimiento de términos, la cual le fue negada; acción judicial que fue ratificada por el Juzgado 20 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que ordenó que el hombre siga preso.

EL TIEMPO tuvo acceso a las pruebas que ha venido trabajando la defensa de José Manuel Gnecco, “partiendo de su derecho a la defensa y a que concluimos con el material probatorio que hemos recolectado que nuestro poderdante es inocente y no asesinó a su esposa María Mercedes”, dijo su abogado.



En esa línea, añadió el representante que hasta el momento el ente acusador no ha presentado un móvil para el homicidio, “y nosotros como defensa descartamos el cobro de algún seguro en Colombia o a nivel internacional; o que la pareja tuviera una mala relación”, puntualizó.

El imputado José Manuel Gnecco asistió a la audiencia virtual en la que se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Foto: Fiscalía

De entrada, señaló el apoderado que la noche del crimen la pareja había pedido un domicilio, “recibieron el pedido de manera normal y María Mercedes agradeció el envío del mismo desde su teléfono celular”.



En la línea de tiempo que la defensa trazó están las comunicaciones del pedido y la hora en que María Mercedes agradece el servicio, a las 7:37 de la noche. De acuerdo con la Fiscalía, María Mercedes recibió el disparo que cobró su vida entre las 7:37 y las 8:38 de la noche.



La defensa del abogado le dijo a este diario que van a desmontar la versión de la Fiscalía que da cuenta de que el hombre manipuló el celular de María Mercedes – mientras ella agonizaba- y que sostuvo una larga conversación con un amigo.



“Pedimos a la empresa telefónica el control de llamadas y en la página quedó anotada la llamada al 123 – línea de emergencia – a las 8:38 de la noche, la llamada a un amigo, que dura segundos, todas son rápidas y se justifican pidiendo ayuda”, puntualizó el abogado de la defensa.

La Fiscalía recreó el lugar donde ocurrió el crimen que ultimó la vida de María Mercedes Gnecco. El video fue proyectado durante la audiencia contra el presunto homicida. Foto: Captura de pantalla. Video de la Fiscalía.

Durante la imputación de cargos a Gnecco Valencia -capturado el 24 de junio de 2022 en Ginebra, Valle-, la Fiscalía hizo una minuciosa descripción del día a día de María Mercedes, y describió la trayectoria del disparo que recibió en el abdomen y que le quitó su vida.



Mientras que el detenido asegura que el disparo se realizó desde afuera de la casa, la Fiscalía detalló que la distancia del tiro fue corta, a menos de 1,20 metros, y que el proyectil no se encontró esa misma noche, sino al día siguiente, cerca a la ventana de la cocina.



A lo que se suma que esa noche los policías encontraron dos celulares marca Huawei que fueron señalados por el trabajador de la casa como propiedad de la pareja. Pero, de acuerdo con la defensa hay un tercer celular, que usaba María Mercedes -de marca Samsung- que no estaba en la escena del crimen.

Proyectil encontrado en la escena del crimen. Foto: Caso Genecco

El arma estaba en poder de los 'Pusey'

Una de las pruebas que la defensa de José Manuel Gnecco Valencia presentará refiere a la forma como se encontró el arma con la que le dispararon a María Mercedes y que no fue recuperada la noche del crimen.



De acuerdo con un informe de la Policía Judicial, Sijin, de San Andrés, el 19 de noviembre de 2021 fueron capturados dos menores de edad a “los cuales se les incautó una pistola marca Walter P38 con número interno alterado, color negro calibre 9 mm en regular estado de conservación, con 01 proveedor y en su interior 06 cartuchos 9 mm, este radicado lo adelanta la Fiscalía 07 SRPA de San Andrés”.



Los capturados -y otros casos que se mencionan en el documento-, harían parte de una red dedicada al hurto mediante la utilización de armas de fuego, que delinquía en la zona centro de la Isla.



Con base en dicha información, la defensa pide que se elabore una prueba balística que arroja que el arma incautada fue la que se utilizó para asesinar a María Mercedes.

“Se comparó el proyectil que se encontró en el lugar, que de hecho si se hubiera querido esconder o adulterar la escena del crimen, mejor la hubiera desaparecido”, dijo la defensa.



Incluso, se criticó la posición de la Fiscalía ante este importante hallazgo, primero al oponerse al cotejo balístico -que salió positivo- y luego a su legalización, señaló la defensa.

'Él mató a Juancho, mi primo, por eso fue que nosotros le mandamos robar esa arma'

Casa de los Gnecco, punto donde se encontró el cartucho 9 milímetros. Foto: Caso

En esa línea, la defensa entrevistó a uno de los capturados el 8 de mayo de este año en la cárcel de San Andrés, quien hoy es mayor de edad y se identifica como Gerald David Pereira Castro, quien refiere que el día que lo capturaron estaba con su primo y que por huir de la Policía se accidentaron.



Al preguntarle por la procedencia del arma aseguró que la misma ha estado en poder de una red que se denomina los 'Salsipuedes', los ‘Pusey’, un grupo bajo el mando de Jordan Pusey, dedicados al hurto, homicidios y otro tipo de delitos.



“El 10 de noviembre de 2021, yo mandé a un socio del cual no puedo mencionar a que por voluntad propia le robara el arma a Jordan Pusey, con la cual Jordan Pusey había asesinado a mi primo el 17 de septiembre de 2019. Él mató a Juancho, mi primo, por eso fue que nosotros le mandamos a robar esa arma”, dijo Gerald David Pereira en la entrevista, transcrita por la defensa.



Además, señaló que el día que lo capturaron es el mismo día que mandó a “robar el arma”, y se desvinculó tajantemente de haber estado involucrado en el homicidio de María Mercedes.



Para la defensa, el arma y el testimonio de Pereira les permitirá argumentar que a “María Mercedes la mataron en medio de un robo que salió mal por una red criminal reconocida y con antecedentes en la Isla, que tenía en su poder la 9 milímetros con la que la asesinaron”.

El testimonio del policía que la traslado

De igual forma, la defensa presentará la entrevista que realizó a Diego Armando Cuarán Bastidas el 8 de octubre de 2022, quien es integrante de la Policía Nacional y quien la noche de los hechos trasladó en la patrulla a María Mercedes.



En la entrevista se describe que la noche en referencia se encontraba patrullando la zona cuando recibió un llamado porque se habían escuchado varios impactos. Y añade cómo llegó al lugar y que “cuando procedimos a revisar con el compañero, encontramos un orificio en uno de los costados. Entonces pues a mí se me hizo raro y yo le pregunté a don José que si de pronto se le había disparado algún arma traumática o algo, pero ya revisando bien con el compañero nos tocó cortarle el vestido, la pijama o la bata que tenía la señora, nos tocó cortársela, y cuando ya pudimos observar, pues tenía también otro orificio en el otro costado; pues ya nos dimos cuenta de que eso se trataba era de un impacto de arma de fuego, y que tenía orificio de entrada y de salida, de inmediato yo le dije al compañero que lleváramos a la señora al hospital”.

Cuarán señala que María Mercedes “iba con vida, porque yo iba de una u otra manera hablando cosas con la señora, no con comunicación fluida porque ya la señora no podía hablar, pero sin embargo iba haciéndole unas preguntas”, se lee en el documento de la entrevista que está grabada.



En esa línea, el uniformado aseguró que “le pregunté que si de pronto había tenido alguna discusión con el esposo, la señora me manifestó que no; que si había tenido algún problema, me manifestó que no. Yo le pregunté que si había alguien más ahí en la casa, ella ya no me pudo responder nada pero me estaba apretando las manos.



Entonces cuando yo me di cuenta de esa situación, pues ya evidencié que la señora, digamos como se dice en la jerga popular, se nos estaba yendo, entonces pues yo ahí fue que empecé a decirle que me apretara las manos, empecé a decirle nuevamente que tranquila, que iba a llegar, que ya estábamos llegando al hospital”.



Para la defensa esta declaración será trascendental en el caso de José Manuel, a lo que se suma que el celular Samsung de María Mercedes demostraría que “fue robado por uno de los policías la noche que estuvieron en la casa de la pareja y posteriormente vendido a otro policía que se lo regaló a su esposa".



En su escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación puntualiza que el día de la muerte solo se encontraba en el lugar el esposo de María Mercedes, José Manuel Gnecco, quien deberá responder en un juicio por lo ocurrido.



