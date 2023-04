El próximo 13 de abril continuará la audiencia preparatoria de juicio en contra del abogado José Manuel Gnecco Valencia, quien es procesado por supuestamente haber asesinado con un disparo a su esposa, María Mercedes Gnecco Serrano, el 5 de octubre de 2021 en San Andrés.



Mientras que él alega que el responsable fue un ladrón que entró a su casa, la Fiscalía asegura que el hombre es responsable y le endilgó los delitos de homicidio agravado, falsedad ideológica en documento privado, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y porte o tenencia de armas de fuego.



Según José Manuel Gnecco, ese día, cuando celebraran su noveno aniversario, dos hombres entraron a su casa para robarlos y le dispararon a la mujer en el estómago.



El hombre fue capturado en junio de 2022 diciendo que esa versión es falsa y que no hubo intrusos, pues no hubo ni huellas, ni sonó la alarma de seguridad y había cuatro perros de alerta, entre otros.



La Fiscalía también dijo que María Mercedes recibió el disparo por detrás, desde la casa, ya que si se hubiera hecho por la venta, como dijo el abogado, la mujer habría tenido que estar suspendida 28 centímetros en el aire para que la bala se alojara dónde quedó.

La Fiscalía recreó el lugar donde ocurrió el crimen que ultimó la vida de María Mercedes Gnecco. El video fue proyectado durante la audiencia contra el presunto homicida. Foto: Captura de pantalla. Video de la Fiscalía.

“Si el disparo hubiese venido de la parte de afuera, la zona donde le impactó la bala debió haber sido en el cuello, no por la espalda como realmente sucedió”, dijo en audiencia la Fiscalía en su momento.



Además, la Fiscalía dice que el hombre no le prestó ayuda de inmediato a la mujer, no la llevó a un centro hospitalario, sino que esperó a que llegara a la Policía que se percató que María Mercedes todavía tenía signos vitales, por lo que la llevaron a un hospital.

María Gnecco, Foto: Archivo particular

De acuerdo con la investigación, toda esa demora influyó en la pérdida de sangre de la mujer.



“Si el señor Gnecco hubiese actuado de manera inmediata, según reportes de Medicina Legal, esa persona tenía una probabilidad de sobrevivir en un 66,9 por ciento, pero omitió socorrerla, salvar a su propia esposa”, dijo el fiscal del caso en la imputación.



La Fiscalía también dice que el celular de Maria Mercedes habría sido intervenido tras su muerte, mientras que la defensa del abogado dice que él es inocente y que no hubo ninguna intervención de celulares, entre otros.

