Este jueves, el abogado José Manuel Gnecco Valencia fue enviado a la cárcel por presuntamente asesinar a su esposa María Mercedes Gnecco Serrano, en hechos ocurridos el 5 de octubre de 2021 en San Andrés Islas.



Gnecco afirmó en sus versiones que ese día, fecha de su noveno aniversario, dos hombres intentaron entrar a su residencia para robarles, dispararon desde afuera e impactaron a la mujer en el estómago, causándole la muerte.



(Visite el especial: Comisión de la Verdad: el informe final del conflicto)



Pero en la audiencia que se realizó en las últimas horas, el fiscal Mario Burgos reconstruyó los hechos y señaló al abogado litigante como responsable del asesinato de María Mercedes, quien era comunicadora social y profesora de inglés.

El pasado fin de semana Gnecco Valencia fue capturado en Ginebra (Valle del Cauca) y durante toda esta semana se han llevado a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta última fue concedida por la jueza del caso.



En la investigación de la Fiscalía se pudo establecer que mientras permanecía en la casa con su esposo la mujer recibió un disparo que le causó la muerte. De esta manera, "se desvirtuó la versión del hombre, quien aseguró que delincuentes que habrían intentado ingresar al inmueble atacaron a la mujer al verse descubiertos".



El ente acusador le imputó a Gnecco los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; falsedad ideológica de documento privado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



(Le recomendamos: Comenzó el empalme en defensa y seguridad entre gobiernos Duque y Petro)



Durante la diligencia, el fiscal delegado reconstruyó las últimas horas de María Mercedes Gnecco y también entregó detalles, material probatorio e informes de peritos que permitieron controvertir las primeras declaraciones del abogado bogotano, quien hace años había establecido su residencia en San Andrés.

Facebook Twitter Linkedin

El imputado José Manuel Gnecco asistió a la audiencia virtual en la que se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Foto: Fiscalía

Los últimos momentos de María Mercedes

La docente de inglés María Mercedes Gnecco Serrano y el abogado litigante Juan Manuel Gnecco Valencia se casaron el 5 de octubre de 2012. El matrimonio fue registrado en una notaría de Bogotá.



Nueve años después, en 2021, se mudaron a un predio que una hermana de María Mercedes tenía en San Andrés Islas y construyeron una casa con “condiciones de seguridad extrema”. En dicha residencia tenían cuatro perros de raza Rhodesian que, según pudo establecer la Fiscalía, “se caracterizaban por ser alertas y disuasivos”.



“Así quedó demostrado en el sentir de la familia Gnecco Serrano, las autoridades y los vecinos del sector. Esto es algo importante que la Fiscalía no puede dejar pasar por alto”, añadió el fiscal, quien señaló que la construcción de la casa en esas condiciones los llevó a adquirir ciertas deudas con sus familiares y entidades bancarias; los empréstitos por un total de 491 millones de pesos estaban a nombre de María Mercedes.



A partir de esta aclaración, el fiscal Burgos pasó a describir a la pareja y reconstruir el día que María Mercedes perdió su vida.



(Podría interesarle: Comisión de la Verdad les pide a europarlamentarios suspender apoyo militar)

Si el señor Gnecco hubiese actuado de manera inmediata, (...) esa persona tenía una probabilidad de sobrevivir en un 66,9 por ciento, pero omitió socorrerla, salvar a su propia esposa:

fiscal delegado FACEBOOK

TWITTER

La pareja se despertó aproximadamente a las 7 de la mañana. José Manuel trabajaba desde casa, en una habitación destinada como oficina de abogado. De acuerdo con la investigación, el ejercicio de su profesión “lo llevó a tener una posición distinguida en la comunidad, muchas relaciones con autoridades de la isla de San Andrés y el reconocimiento de las personas y autoridades”.



A las 10 de la mañana, el administrador y encargado de realizar labores de mantenimiento en la casa entró a turno. Una hora más tarde, la mujer empezó a preparar el almuerzo y a la 1:30 de la tarde ya habían almorzado. Luego, suben a la segunda planta de la casa a hacer la siesta, después el abogado continuó trabajando.



A las 5 de la tarde se fue el trabajador de la casa. Pasadas las 7 de la noche, la pareja pidió un domicilio de comida que, según la investigación, recibió José Manuel.



Sin embargo, entre las 7:37 y las 8:38 de la noche fue impactada por detrás María Mercedes desde el interior de la vivienda, según la evidencia física y técnica en manos de la Fiscalía.



Sobre la versión de Gnecco de que el disparo fue realizado desde afuera de la ventana, el fiscal dijo que la mujer habría tenido que estar suspendida 28 centímetros en el aire: “Si el disparo hubiese venido de la parte de afuera, la zona donde le impactó la bala debió haber sido en el cuello, no por la espalda como realmente sucedió”. De acuerdo con el ente acusador, estas acciones no fueron ejecutadas por otras personas sino por José Manuel.



El análisis permitió “descartar que el hecho criminal se materializara por un perpetrador externo” y establecer que se disparó desde el interior de la vivienda.



(Más notas: Procuraduría investiga a profesor de Arauca por acoso sexual a estudiantes)



El fiscal dijo que el hombre se comunicó con la línea de emergencia a las 8:38 p. m., mientras su esposa se encontraba agonizando en el primer piso de la casa. Pero al abogado “no le importó dejar a su esposa tendida, agonizando, pudiendo actuar de manera diferente: se puede observar la contextura de José Manuel, es una persona experta en artes marciales, con todas esas herramientas puestas a su disposición para cargar, recoger a María Mercedes y trasladarla de manera inmediata al centro hospitalario, pero no fue así como actuó”, señaló.



Y añadió que prefirió esperar a que llegara la Policía, a quienes entregó la versión de que “personas extrañas trataron de hacer un robo, dieron un disparo que ingresó por la ventana y acabó con la vida de su esposa”.



De acuerdo con la investigación, esta decisión influyó en la pérdida de sangre de la mujer. “Si el señor Gnecco hubiese actuado de manera inmediata, según reportes de Medicina Legal, esa persona tenía una probabilidad de sobrevivir en un 66,9 por ciento, pero omitió socorrerla, salvar a su propia esposa”, dijo el fiscal.

Audio del fiscal Burgos que evidencia la omisión de atención a María Mercedes La Fiscalía estableció que el señor Gnecco Valencia, al parecer, no atendió ni socorrió a la víctima. Además, hay elementos que lo responsabilizan de, presuntamente, alterar la escena del crimen. El audio embebido no es soportado

En sus declaraciones, Gnecco Valencia sostuvo que el disparo se realizó desde afuera de la vivienda, a más de 5 metros del lugar del impacto. Pero, de acuerdo al investigador de campo de la Fiscalía, la distancia del tiro fue corta, a menos de 1,20 metros. El fiscal Burgos también hizo hincapié en que el proyectil no se encontró la misma noche, sino al día siguiente, en la parte de afuera de la casa, cerca a la ventana de la cocina.



En su versión, Gnecco Valencia indicó que, al percatarse de la presencia de extraños, fue a buscar un arma traumática que tenía guardada y mientras lo hacía escuchó un disparo. Según él, cuando fue a verificar qué había pasado, encontró a su esposa con una herida que afectó sus órganos vitales, causándole la muerte. También dijo que los hombres habrían disparado al notar que María Mercedes se habría asomado por la ventana de la cocina.



(Lea también: Colombia: 285 municipios libres de minas antipersona en los últimos 5 años)



Gnecco permaneció en la vivienda hasta pasadas las 9 de la noche. Cuando llegaron los uniformados al lugar de los hechos, se dieron cuenta de que la mujer todavía tenía signos vitales y deciden trasladarla al hospital departamental de San Andrés, pero pese a los esfuerzos de los médicos, pierde la vida a las 9:30 de la noche.

Facebook Twitter Linkedin

La Fiscalía recreó el lugar donde ocurrió el crimen que acabó con la vida de María Mercedes Gnecco. El video fue proyectado durante la audiencia contra el presunto homicida. Foto: Captura de pantalla. Video de la Fiscalía.

Fiscalía dice que Gnecco usó el celular de la víctima

En el lugar de los hechos funcionarios de la Policía encontraron dos celulares marca Huawei que fueron señalados por el trabajador de la casa como propiedad de la pareja.

La Fiscalía estableció que fue José Manuel quien manipuló el equipo móvil de la señora María Mercedes FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, el que supuestamente fue señalado como el María Mercedes no se usaba desde el año 2020. En cambio, la Fiscalía pudo establecer que su celular era uno marca Samsung que no estaba en la escena del crimen.



De acuerdo con la investigación técnica, se pudo confirmar que el teléfono móvil de la víctima tuvo actividad a las 9:05 de la noche -cuando ya había sido impactada por la bala- por la última conexión de la aplicación de mensajería WhatsApp, y esto lo pudo corroborar una de las amigas de la mujer.



También se determinó que minutos después, luego de las 10 de la noche, también se actualizaron las aplicaciones de contactos, calendarios y correo electrónico. “La Fiscalía estableció que fue José Manuel quien manipuló el equipo móvil de la señora María Mercedes”, señaló el delegado del ente acusador.



(Le sugerimos: Fiscalía ha logrado 2.045 condenas por hechos de corrupción en el país)



Meses después, el celular de María Mercedes se encontró en Cali: estaba en la casa de una mujer quien indicó que un policía amigo suyo se lo habría vendido. El dispositivo fue recuperado mediante diligencias de allanamiento y, por el delito de receptación, fue capturado el uniformado de la Policía que se encargó de trasladar el celular hasta la capital del Valle.



El fiscal indicó que Gnecco trató de ocultar la evidencia al querer desaparecer el celular de María Mercedes: “Se manipuló el dispositivo móvil durante la agonía de María Mercedes y después de su muerte”, dijo.

Audio del fiscal que señala a Gnecco Valencia como quien manipuló el celular de la víctima Según la Fiscalía, se realizaron actualizaciones en el teléfono móvil después de que María Mercedes recibió el disparo. El audio embebido no es soportado

A modo de cierre, el fiscal Burgos indicó que la muerte de María Mercedes se produjo con arma de fuego al interior de la vivienda. Los vecinos del sector no escucharon la activación de la alarma ubicada en la cerca externa de la casa y tampoco a los cuatro perros.



De la misma manera, no se encontraron huellas en la parte externa de la residencia ni en el muro de seguridad que soporta el cercado eléctrico, “lo que corrobora que no existió el ingreso de terceras personas a este lugar, como José Manuel trató de hacerlo evidenciar”, señaló el fiscal, por lo que las pruebas descartaron la presencia de terceras personas y corroboraron que solo estaba el abogado.



Una perito de la Fiscalía manifestó en su informe que: “La correlación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar soporta que la evidencia orientada del hecho criminal se enmarca conforme a como lo describe la literatura especializada con el denominado homicidio doméstico”.



(Puede leer: Hay 10 muertes al día asociadas al consumo de sustancias psicoactivas)



Además, otra investigadora del ente acusador indicó que “se observa la influencia de los factores económicos como un posible móvil”, pues las investigaciones dieron con un seguro de vida a nombre de María Mercedes por $ 91’357.000 pesos aproximadamente.

Fiscal describe el homicidio que habría sido cometido por José Manuel Gnecco Se estableció que la mujer, mientras permanecía en la casa con su esposo, recibió un disparo que le causó la muerte. Así, se desvirtuó la versión del hombre, quien aseguró que delincuentes que habrían intentado ingresar al inmueble atacaron a la mujer al verse descubiertos. El audio embebido no es soportado

La imputación por el delito de falsedad ideológica de documento privado obedeció a que Gnecco Valencia utilizó las firmas digitales de las hermanas de la mujer para avalar la representación de un abogado -que ellas no conocían- y para mostrarlas ante la Fiscalía como víctimas en el proceso.

Intervención de la Procuraduría

El hecho se produjo dentro de un contexto de desigualdad, de dominación, de indefensión de la víctima: Procuraduría FACEBOOK

TWITTER

La delegada de la Procuraduría dijo que el hecho se produjo “dentro de un contexto de desigualdad, de dominación, de indefensión de la víctima”. También retomó que el disparo por el cual Maria Mercedes perdió su vida de forma violenta fue propinado en total estado de indefensión de la víctima, donde el presunto agresor tomó “el control y el dominio del hecho delictivo”.



Igualmente, recordó que en varios informes de la Policía Nacional se le encontró herida y en estado de agonía, y que no se le auxilió de manera inmediata.



Además, dijo que “el imputado alteró los elementos materiales probatorios mientras su esposa se encontraba herida, debatiéndose entre la vida y la muerte”. En ese sentido, señaló que Gnecco también disparó desde el exterior de la casa, simulando el intento de hurto, “para hacer ver que ese impacto acabó con la vida de María Mercedes. Hecho que fue desvirtuado, de manera preliminar, por la Fiscalía”, concluyó.



(Puede interesarle: Los caminos que abre la histórica aceptación de ex-Farc por secuestro)

Lo que sostiene la defensa de Gnecco

Wilson Cadena, abogado defensor de Gnecco Valencia, cuestionó que la Fiscalía no aclarara, según él, si el cuerpo de María Mercedes tenía residuos de pólvora, pues un disparo a menos de 1,20 metros dejaría esa clase de restos. Y añadió que la distancia de 5 metros dada en la versión de su defendido “es coherente”.



“Lo que se hizo, a partir de la reconstrucción del crimen, es reconocer el inadecuado manejo de la escena del crimen por el paso del tiempo que dejó pasar el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)”, puntualizó.



Sobre la manipulación del celular de María Mercedes, la defensa del imputado dijo que ese argumento de la Fiscalía “se caía por su propio peso” pues los smartphones “continuamente están conectados a internet, lo que implica que todos, de manera automática siguen actualizándose, y generando actividad, desde cosas tan simples como fecha y hora a actualizar agendas o aplicaciones”, señaló.



Y añadió que: “Esa es la razón por la cual el equipo de comunicación Samsung, que se habían robado de la residencia del señor José Manuel cuando este estaba en la clínica con su esposa, siguió presentado actividad”.



(Lea también: Comisión de la Verdad: el horror del conflicto en cifras)



De otro lado, cuestionó la hipótesis que señala a Gnecco por el ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio: “Si él no hubiera tenido interés en que la investigación avance, porque él es el ‘presunto homicida’, ¿por qué él promovió priorizar el caso y pidió que el tema se moviera en todos lados y saliera de San Andrés?”.



Por último, puso en consideración el “drama” que estaba sufriendo su cliente, quien en conversación con su hermanó relató que le duele recordar la imagen de ver a su esposa herida en el suelo, diciéndole que “no podía respirar”, mientras él estaba llamando a la ambulancia.



El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

REDACCIÓN JUSTICIA

*Con reportería de Valentina Herrera González, de la Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia