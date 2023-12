Habla superintendente destituida: 'Funcionarios del Gobierno tenían interés de sacarme'

María del Socorro Pimienta, quien hasta este jueves 14 de diciembre oficiaba como superintendente de Industria y Comercio, aseguró en la mañana de este viernes que ha sufrido "un acoso constante desde distintas fuentes" en medio de la declaración de insubsistencia que recibió.



María del Socorro Pimienta habla tras ser destituida

María del Socorro Pimienta Corbacho, superintendente de Industria y Comercio. Foto: SIC

Pimienta Colacho, quien ha hecho la mayor parte de su carrera en la SIC, fue destituida luego de una serie de denuncias sobre supuestos favorecimientos en casos que se analizaban en la entidad. Sin embargo, la exfuncionaria negó esta mañana cualquier señalamiento en charla con diversos medios radiales.



"Yo estoy solicitando hoy a la Procuradoría y los entes de control a que revisen las actuaciones", dijo en charla con 'Caracol Radio'.



La misiva compartida por María del Socorro Pimienta. Foto: Archivo particular

"No tengo duda de que algunos funcionarios del Gobierno tenían interés de sacarme a las buenas o a las malas", dijo Pimienta, quien ha hecho la mayor parte de su carrera en la SIC, en una carta compartida con la opinión pública.



La exfuncionaria manifestó que el presidente Petro no le habría comunicado la decisión. De hecho, dice que su salida se debió a una "recomposición" en la entidad.



"Me han dicho con insistencia que el plan es nombrar en la Superintendencia a una abogada muy cercana al presidente", aseveró la mujer, en el comunicado.



"Sentí pánico en estos días cuando los ataques se dieron en las redes por activistas cercanos al Gobierno. Eso ratifica mi certeza de que me querían sacar, a las buenas o a las malas", añadió.



Sobre el por qué no renunció previamente, la mujer arguyó: "El motivo es que tengo un hijo discapacitado, que goza de dos prestaciones extralegales, vitalicias, que habría perdido al renunciar".



"Es difícil entender que este gobierno, que se proclama defensor de la vida, atropelle los derechos de una mujer, madre y profesional con más de 30 años de carrera en la función pública, y sacrificar, al hacerlo, los intereses vitales de mi hijo", cerró.

