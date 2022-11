La procuradora general, Margarita Cabello, se pronunció este lunes frente a la idea de que la entidad que lidera pierda la competencia de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.



Esto luego de que se conociera la ponencia de un proyecto de ley tramitado en la Cámara de Representantes que incluye que los servidores públicos tienen que ser juzgados por un juez penal, y no por agentes de carácter disciplinario.



Las palabras las dio durante un Seminario sobre Implementación del nuevo Código disciplinario. En él dijo que "no es posible pensar que solo un juez penal es el único que puede sancionar a los funcionarios de elección popular".



Además, Cabello subrayó que "en Colombia todos los ciudadanos tienen que ser sujetos de su jurisdicción y eliminar la posibilidad de justicia disciplinaria frente a los funcionarios de elección popular, no es posible en nuestro país".



Por eso trajo a colación que en el escenario en el que no exista la posibilidad de investigar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular, "lo que va regir en el país es la impunidad".



"Pensemos que sería una impunidad absoluta que solamente por delitos puedan ser sancionados los funcionarios de elección popular, y que no les caben todas las medidas de carácter disciplinario que se refieren a la ética y a la rectitud en el comportamiento", manifestó la procuradora general en el evento.



Su crítica la basó en comentarios que ha recibido de la ciudadanía, por lo que concluyó con el interrogante de si "no sería más bien necesario que los investigáramos doblemente por ser ellos los que tienen bajo su responsabilidad los dineros públicos".



Esa misma frase la dijo hace dos semanas en otro evento en el que participó, en la cual defendió el nuevo Código Disciplinario que aplica en Colombia, el cual está demandado ante la Corte Constitucional y se está a la espera de que la magistrada Cristina Pardo -ponente- y sus compañeros tomen una decisión de fondo.



