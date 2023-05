Desde Bucaramanga, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, le contestó al presidente Gustavo Petro, quien manifestó en Twitter que en la Procuraduría se estaría yendo en contravía de autoridades internacionales al suspender a congresistas.(Le puede interesar: Avanza inspección de Fiscalía a Casa de Nariño en caso de Laura Sarabia y su exniñera).



La procuradora Margarita Cabello dijo que en Colombia las decisiones judiciales y administrativas se respetan. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

"No tengo tiempo para controvertir. La verdad es que a la Procuraduría General de la Nación llegan 3.000 o 4.000 solicitudes diarias de los ciudadanos pidiendo el apoyo de esta entidad, y nos llegan alrededor de 5.000 quejas disciplinarias mensuales. Imagínense ustedes si yo tiempo de ocuparme en otras cosas es casi que imposible", dijo la funcionaria.



Y añadió: "Yo estoy muchísimo más preocupada por las peticiones que me hacen los ciudadanos, quienes me manifiestan inquietudes por la inseguridad, por los problemas de migración, por los asesinatos de líderes sociales, por los problemas por contaminación por mercurio, por la cantidad de proyectos que los tienen angustiados como el laboral, el de salud y de pensiones. Entonces imagínese si yo tengo tiempo para ponerme a controvertir o a escuchar lo que dice el Presidente en ese sentido".



La respuesta de la procuradora es frente a un trino del presidente Petro este lunes, en el que dijo: "El problema es una procuradora que evadiendo la sentencia de la CIDH (sic) sobre mi caso, la ley y la constitución, abre procesos para suspender congresistas elegidos del Pacto Histórico y por esa vía cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular", publicó el Jefe de Estado, refiriéndose a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dijo que la afectación de los derechos políticos solo puede hacerse por una condena de un juez penal.

El problema es una procuradora que evadiendo la sentencia de la CIDH sobre mi caso, la ley y la constitución abre procesos para suspender congresistas elegidos del Pacto Histórico y por esa via cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 30, 2023

Las decisiones judiciales y administrativas, como son las actuaciones disciplinarias, en este país se respetan y acatan, y si se quieren controvertir, se hace dentro de esa actuación: Cabello FACEBOOK

Frente a ese pronunciamiento la procuradora igualmente señaló: "gracias a Dios en Colombia existe una democracia que exige el respeto por las instituciones y las garantías por la separación de poderes. Las decisiones judiciales y administrativas, como son las actuaciones disciplinarias, en este país se respetan, se acatan y si se quieren discutir o controvertir, se hace dentro de esa actuación".



Cabello concluyó diciendo que la Procuraduría, por disposición constitucional, "tiene la facultad de investigar, juzgar y sancionar a servidores públicos, incluidos los de elección popular. Esas facultades están hoy vigentes y las ejerceremos cada vez que, de acuerdo con el debido proceso, tengamos que utilizarlas, en eso nadie nos la va a quitar".

Es de recordar que en los últimos días la Procuraduría General de la Nación suspendió por ocho meses, en primera instancia, al senador del Pacto Histórico Álex Flórez, quien admitió que se equivocó al insultar a tres policías en Cartagena, a quienes les dijo asesinos por un crimen que no cometieron.



La defensa del arrepentido congresista apeló la sanción, pues Flórez no estuvo de acuerdo con el monto de la suspensión, tiempo que, dijo, dedicará a hacer trabajo social con la Policía.



Otro proceso que adelantó recientemente el Ministerio Público fue contra el congresista del Pacto Histórico Wilson Arias, a quien el lunes llamaron a juicio disciplinario por presuntamente agredir a un grupo de policías en Cali. Los uniformados habían detenido a personas por bloqueos y el congresista, al parecer, dijo que los estaban torturando, con lo que habría afectado el principio de moralidad.

Álex Flórez en audiencia ante la Procuraduría. Foto: Archivo particular

Frente a la controversia de las funciones que tiene la Procuraduría, la Corte Constitucional recientemente tomó una decisión en la que tumbó la facultad jurisdiccional del órgano de control en estos casos, pero ratificó la competencia administrativa de la Procuraduría para sancionar a elegidos por voto popular.



Así, el alto tribunal dijo que frente a servidores elegidos por voto, cuando la Procuraduría tome una decisión, sea de suspensión o de destitución e inhabilidad, esa sanción queda suspendida mientras el Consejo de Estado adelanta una revisión judicial, de modo que un juez -aunque no penal- examine la actuación de la Procuraduría.



Ahora bien, cuando se pensaba que esa era la regla, el Consejo de Estado optó por no aplicar la revisión automática, al estimar que el hecho de que la Procuraduría mantenga la facultad de sancionar a servidores públicos de elección popular a través de actos administrativos es una "abierta contradicción" a la sentencia de la Corte IDH.



