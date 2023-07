En una entrevista con EL TIEMPO que se publica este fin de semana, la procuradora Margarita Cabello llamó la atención sobre las posibilidades de contratación directa que se abren en periodo electoral con figuras como la declaratoria de estado de emergencia, como la que hizo el Gobierno en días pasados en La Guajira, o con programas como el de 'caminos comunitarios para la paz'.



"Nos corresponde hacer la vigilancia adecuada y generar las alertas, en caso de que encontremos que esas contrataciones no se están llevando a cabo de manera adecuada y de manera legal y correcta", dijo.



“Eso es parte de nuestra misión, la de una Procuraduría que se encarga de luchar por que no haya corrupción. No deja de ser preocupante la posibilidad de contratar directamente a través de estas facultades de emergencia o de algunas otras que están saliendo, como por ejemplo la posibilidad de contratar en lo que se ha denominado ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’”, añadió.



Sobre el segundo, dijo que es una puerta que se abrió en el Plan de Desarrollo, que desde "su visión social es interesante", y se trata de "una manera de colaborar con el avance de los territorios y el apoyo social a las regiones con la construcción de ‘caminos comunitarios para la paz’".



Pero advirtió: "estamos muy pendientes de Invías y de Colombia Compra Eficiente frente a esta nueva proyección relacionada con unas contrataciones de menor cuantía. Pero ojo: la menor cuantía, dependiendo la entidad que sea la contratante, puede ser de más de 1.000 millones de pesos. No estamos hablando de 20 o 50 millones: dependiendo de la entidad se calcula la menor cuantía, y hay menores cuantías que son bastante altas".



En ambos casos, dijo Cabello, "nos toca redoblar el trabajo para estar preventivamente muy vigilantes en esa contratación, porque esto podría terminar en una palabra que vemos mucho dentro de los procesos de Procuraduría: en la creación de nuevos contrataderos. Lo que se haría entonces es contratar de manera directa con personas que interesa contratar".



La Procuradora expresó que siempre debe haber una multiplicidad de oferentes y fue enfática en señalar que el riesgo está, sobre todo, en este momento electoral.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

