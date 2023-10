¿Secretario de Transparencia participó en política? Esto dice la procuradora Cabello

Al terminar una reunión con Carlos Camargo, defensor del Pueblo, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, se refirió este miércoles al informe que presentó el secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga, sobre candidatos que estarían inhabilitados para participar en las elecciones regionales.



Según el informe elaborado por la dependencia del gobierno del presidente Gustavo Petro, son 553 personas las que no podrían aspirar a alcaldías y concejos municipales, ya que habrían celebrado contratos por más de 62.000 millones de pesos en el periodo inhabilitante.



La Secretaría afirmó que el reporte fue elevado a la autoridad competente, el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, la procuradora Cabello manifestó que lo que podía decir hasta el momento va en tono de recordarle a cada entidad sus competencia: "Cada cual tiene que asumir y tener claras cuáles son sus competencias".



En segundo lugar, la jefa del Ministerio Público comentó que el secretario de Transparencia es un funcionario que debe tener cuidado con las declaraciones que hace hacia el público.



"Entonces nosotros estamos evaluando, en virtud de algunas informaciones que nos han presentado, la situación de su manifestación para analizar antes de tomar cualquier medida, antes de tomar alguna medida, si hubo o no injerencia en participación política".

Los reparos incluso llegaron por parte del mismo Gobierno, pues el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo en el Senado que la autoridad competente para declarar quién no está habilitado para participar de la contienda del 29 de octubre es el CNE.



"La declaración que ha dado un funcionario de la Presidencia siento que no es pertinente ni es prudente porque cualquier ciudadano puede tener una opinión, que es una opinión constitucional y legal sobre quién está o no está habilitado, pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses no de uno, no de 100, sino de más de 500 candidatos, el camino más lógico por el que debemos transitar es el de llevar esa opinión, respetuosamente, ante el Consejo Nacional Electoral", dijo Velasco en la plenaria.



Según el cuestionado informe, entre los inhabilitados aparecen miembros del partido Centro Democrático con 33 contratos por un valor de 17.181'696.535. Luego están los partidos Alianza Social Independiente (6.814'824.650), Liberal (4.625'148.021), Colombia Renaciente (2.476'997.872) y Alianza Verde (1.746'167.126).

