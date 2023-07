En entrevista con EL TIEMPO, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, se refirió a la difícil situación de orden público que se vive en varias regiones del país, en medio de un cese del fuego con grupos al margen de la ley que, según ella, aún no está claro para muchos mandatarios regionales y locales, pues se siguen presentando homicidios, secuestros y extorsiones.



(Puede leer la entrevista completa: En medio de ceses de fuego, ya hay grupos criminales imponiendo candidatos: Procuradora)

En ese orden de ideas, reveló que para abordar estos hechos no ha podido reunirse con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien tiene a cargo el liderazgo de las acciones que emprenden las Fuerzas Militares y de Policía.



Sobre él, la jefa del Ministerio Público indicó que no ha "tenido la primera conversación desde que se posesionó como tal. Lo hemos citado a varias situaciones, lo hemos invitado más que citado, a trabajar. Estamos muy atentos en muchas situaciones de inseguridad del país como la migración en el Darién, lo de la minería en Buriticá, y en muchas otras tengo que decirle que no he tenido la primera conversación con el ministro de Defensa hasta el día de hoy".



(Le sugerimos: Los cinco mensajes clave que Estados Unidos manifestó a la procuradora sobre Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Procuraduría en visita a mina en Buriticá que es extorsionada por el clan del Golfo. Foto: Procuraduría

Esto le preocupa a Cabello porque para ella no hay una sincronía desde las autoridades regionales con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y que cuando ha convocado a encuentros suelen asistir autoridades de tercer nivel "que no tienen capacidad de decisión y de toma de decisión".



(Puede ver: Invasión de predios en el suroccidente: las preocupaciones de la procuradora Cabello)



De hecho, entre sus declaraciones indicó que en la entidad están evaluando convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana con el fin de encontrar una solución a los problemas del país que tienen un asocio entre los ceses del fuego, las elecciones y el orden público.

El manejo del cese al fuego con el Eln ha generado más incertidumbre y más angustias para el país. FACEBOOK

TWITTER

"El manejo del cese al fuego con el Eln ha generado más incertidumbre y más angustias para el país, porque esos ceses al fuego anunciados llegan en un momento en el que la situación de orden público se ha exacerbado. Desde la Procuraduría, con nuestra misión constitucional de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, estamos preocupados porque hemos podido evidenciar una relación directa y altos riesgos entre los ceses de fuego, el orden público y el certamen electoral que vamos a tener en octubre", comentó Cabello.

Facebook Twitter Linkedin

Personas instalaron vallas alusivas al frente ‘Rodrigo Cadete’ de las disidencias de las Farc en Cartagena del Chairá, Caquetá. Foto: Archivo particular

Otro de los temas que abordó la alta funcionaria del Estado fue el reclamo que hay desde varios municipios de Colombia en los que hay 110 personeros amenazados, así como 12 alcaldes que han tenido que despachar por fuera de sus regiones debido a mensajes intimidatorios de grupos al margen de la ley.



(Le recomendamos: El duro panorama de seguridad en las regiones que preocupa a la Procuradora)



"Puedo decir que lo que nos dicen gobernadores, alcaldes y personeros es que no se sienten con garantías de seguridad. Hay 110 personeros amenazados en este momento en el país; hay varios alcaldes que no pueden despachar desde sus propios municipios. En cada ciudad las extorsiones están a flor de piel", fue el mensaje de ella.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: