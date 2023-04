Un fuerte llamado volvió a hacer la procuradora general, Margarita Cabello, a las reformas del Gobierno de Gustavo Petro que se discuten en el Congreso de la República.



Esta vez, el pronunciamiento lo hizo desde Ibagué, hasta donde el jueves pasado viajó para asistir a un seminario de derecho disciplinario. Según Cabello, la reforma de la salud sigue teniendo "falencias gravísimas".



Lo mismo pasa, a su juicio, con los proyectos de reforma pensional y laboral. De estos tres destacó que deben ir articulados, pues si se debaten desintegradamente, puede que uno de ellos resulte afectando a otro.



La Procuradora Margarita Cabello reitera que la reforma a la salud tiene falencias gravísimas y debe estar articulada con la reforma pensional y laboral para proteger el empleo y disminuir la informalidad.

Debate de la reforma de la salud. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

En entrevista con EL TIEMPO, la procuradora había dicho que "indudablemente, el riesgo es claro: cuantos más proyectos se presenten al mismo tiempo —de la envergadura y de la fuerza como los que se están presentando— y menos tiempo haya para estudiarlos, entonces el resultado va a ser que pueden existir errores".



Además de esa advertencia, en su intervención desde la capital del Tolima contó que “en el trámite de estas reformas se está olvidando el principio fundamental de no regresividad”, ya que no es posible que derechos que ya se ganaron se pierdan con una reforma.



"Y de ser así serían eliminados al pasar por el tamiz de la Corte Constitucional, lo que podría generar unos proyectos a mitad de camino", advirtió la jefa del Ministerio Público.



Sobre el proyecto de ley de reforma laboral, comentó que si este afecta a las empresas que generan empleo, no terminará sirviendo, pues fomentaría el desempleo y la informalidad.



De todo esto, Cabello aclaró que "el ejercicio de la función disciplinaria no puede entenderse como el capricho o la decisión arbitraria de la Procuraduría, pues por el contrario, es una función indispensable para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado".



