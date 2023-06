En una visita a Barranquilla para asistir al IV Encuentro de la Asociación de Personerías Capitales, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, solicitó este viernes que la seguridad ciudadana en Colombia sea una prioridad para la institucionalidad del país.



Según la jefa del Ministerio Público, en el país se desbordaron las capacidades que tienen la Fuerza Pública y los jueces, pues además se suma, según sus palabras, una sensación de impunidad a nivel nacional en cuanto a homicidios y extorsión que amerita una intervención inmediata.



Por eso, la responsabilidad de tomar medidas, de acuerdo con su criterio, recae en las entidades de orden nacional, para así evitar, advirtió, que la cultura del narcotráfico se vuelva a tomar los territorios.



¡Alerta nacional! Cultura 'narco' y criminalidad amenazan nuestro país. Procuradora #MargaritaCabello alertó🚨grave situación de seguridad y criminalidad. ¡Autoridades deben asumir responsabilidad para evitar que el narcotráfico retome los territorios! https://t.co/0YnJ29KL3m pic.twitter.com/aswBsl9vdr — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 30, 2023

Una de las acciones que desde su oficina va a tomar en los próximos días es reunirse con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para tomar medidas desde cada una de las entidades y así ver qué se está haciendo contra las bandas criminales y el aumento de hurtos y asesinatos.

Margarita Cabello y Francisco Barbosa, procuradora y fiscal general. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

"Necesitamos equipos y dedicación especial desde el nivel nacional para enfrentar y afrontar esta nueva cultura que quiere repetirse, la cultura del narcotráfico reinando en nuestra región y el país; y eso, la institucionalidad y la Procuraduría General de la Nación no lo van a permitir", resaltó desde la capital del Atlántico.



En su paso por esa ciudad también mostró la preocupación que ve a nivel local, y por eso el próximo 6 de julio programó hacer una tercera mesa seguridad, con el fin de que no se reporte qué se ha hecho para frenar la criminalidad.



“Preocupa muchísimo pensar que vamos a volver a las épocas las narcociudades, el reinado del microtráfico y las disputas de bandas criminales en una ciudad de remanso, como lo es Barranquilla, lo que hace que a hacen que la procuradora venga a revisar el tema personalmente” enfatizó.



Por último, Cabello cuestionó el trabajo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al cual le solicitó que haga un control estricto para que los delincuentes que están internos no sigan amenazando a la población civil.



Esta no es la primera ocasión en la que la procuradora se refiere a la grave problemática que ve en materia de seguridad, pues en encuentros con gobernantes regionales también lo ha hecho.