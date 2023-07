La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, se pronunció este jueves ante la negativa del presidente de la República, Gustavo Petro, de no acatar la sanción al alcalde de Riohacha, José Bermúdez.



"De manera cordial y respetuosa devuelvo a su señoría el requerimiento de la referencia contenido en la comunicación del 23 de junio de 2023, por medio de la cual la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal solicita se dé aplicación inmediata a la medida cautelar de suspensión provisional por el término de tres (3) meses impuesta al señor José Ramiro Bermúdez Cotes como alcalde del Distrito de Riohacha, La Guajira, previa las siguientes consideraciones de orden constitucional y convencional de los derechos humanos", dijo el presidente Petro en la carta que le devolvió a la procuradora Cabello.



Desde un evento realizado en Bogotá, la jefa del Ministerio Público le recordó a Petro que la Corte Constitucional ya se pronuncio respecto a que la Procuraduría sí tiene competencia para suspender o inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, sanción que luego pasa por un control judicial.



En ese orden de ideas, Cabello recordó que todo servidor público debe acatar lo que dicta el alto tribunal, incluido el Presidente.



Esta nueva polémica entre ambos funcionarios se debe a que Petro mantiene la postura de que una entidad como la Procuraduría no tiene competencias para emitir sanciones, mientras que Cabello dice que sí.



¿Qué determinó la Corte? En una reciente sentencia de constitucionalidad, el alto tribunal le mantuvo el poder de disciplinar a elegidos en las urnas a la Procuraduría, pero que cualquier decisión se mantendrá sin efectos hasta que un juez la revise, que en este caso sería el Consejo de Estado.



En el caso particular del alcalde de Riohacha, él fue suspendido tres meses por presuntos líos en la contratación del acueducto. Sin embargo, en una carta de Petro a Cabello, él le dijo que no aplicará tal sanción.



En desarrollo...