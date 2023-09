Luego del anuncio del proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno, que le quitaría a la Procuraduría la posibilidad de destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, la procuradora Margarita Cabello Blanco, defendió las facultades del Ministerio Público.



Esta iniciativa, que se radicará en el Congreso en marzo del 2024, también busca ajustar las competencias constitucionales de la Contraloría.

Facebook Twitter Linkedin

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación. Foto: Procuraduría

En medio de la instalación del Seminario Regional de Derecho Disciplinario en la ciudad de Tunja, la funcionaria cuestionó la iniciativa del Ministerio de Justicia que también propone eliminar la intervención de la Procuraduría en los procesos judiciales.



"Hoy se le ocurrió al ministro de Justicia quitarnos las funciones de intervención, en un proyecto, que desde luego será discutido y controvertido", dijo.



El proyecto de acto legislativo propone varias modificaciones en el que incluye reformar cinco artículos de la Constitución Política y dos transitorios.



(Lea también: Atención: Nuevo intento del Gobierno para quitarle funciones a la Procuraduría)



"Decir que las funciones de intervención ante los procesos judiciales no sirven para nada, y por tanto, hay que quitarlas, con el argumento de que muchísimos abogados han dicho que se debe eliminar, es una falacia argumentativa", dijo Cabello.

¿Qué dice el proyecto?

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor, en funciones de contralor general. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El artículo primero del proyecto, pretende modificar el artículo 117 de la Constituación, indicando que la Procuraduría y la Contraloría no pueden ejercer funciones jurisdiccionales ni limitar los derechos políticos de los ciudadanos.



Asimismo, el segundo pretende reformar el artículo 268 de la Constitución, cambiando la forma en que está integrado el Ministerio Público y sus competencias, eliminando su capacidad de actuar ante autoridades jurisdiccionales.



Por otro lado, se propone reformar las atribuciones del Contralor General de la República, eliminando su capacidad de suspender funcionarios durante investigaciones y estableciendo que no pueden sancionar a servidores públicos de elección popular, reformando el artículo 268 de la Constitución.



De igual manera, el proyecto busca reformar el artículo 277 de la Constitución, proponiendo cambios en la Procuraduría que incluyen: la promoción y protección de los derechos humanos, la adopción de medidas preventivas y la vigilancia de la conducta oficial de funcionarios públicos, con la prohibición de sancionar a servidores de elección popular.

Al mismo tiempo, se pretende restringir la intervención de la Procuraduría en procesos judiciales y administrativos, limitándola a situaciones excepcionales y excluyendo el sistema penal acusatorio.



Este proyecto contempla darle al Presidente de la República facultades extraordinarias para trasladar funcionarios de la Procuraduría a la Rama Judicial como magistrados, jueces y fiscales.

Por último, la procuradora Cabello recordó que el Ministerio Público es el representante de la sociedad y "no hace hipótesis en un proceso penal, defiende la constitucionalidad y la legalidad".



Y añadió: "Entonces, ¿qué ocurrirá con unos acuerdos con la justicia penal, si no hay un Ministerio Público? ¿por qué los jueces penales y la Fiscalía llaman a que la Procuraduría esté presente en cualquier actuación de esta cartera?



La reforma, que será presentada el año entrante, no tendría efectos retroactivos, por lo que los fallos previos de la Procuraduría y la Contraloría mantendrían su validez.



Juan Diego Torres

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

Lea más notas de Justicia: