Un par de horas después de que se conociera la decisión del Gobierno Nacional de no ponerle impuesto a las pensiones, este martes la procuradora general, Margarita Cabello, reaccionó ante lo expresado por el ejecutivo.



A través de un corto video, la jefa del Ministerio Público celebró que se haga justicia con las personas que durante varios años trabajaron y en este momento gozan de su pensión.



"Celebro la decisión del señor presidente de la República al reconocer los derechos de miles colombianos que entregaron su trabajo al país y hoy gozan de su pensión. Es un acto de justicia con ellos, seguiremos trabajando por todos sus derechos", declaró Margarita Cabello.



La noticia de que el gravamen a las pensiones ya no irá en el paquete de reforma tributaria que alistó el Gobierno de Gustavo Petro se conoció este martes a través del jefe de Estado, quien se pronunció junto a la bancada de Gobierno.



Junto a la bancada de gobierno y del equipo de @MinHacienda hemos acordado NO gravar las pensiones en la reforma tributaria y modificar la tributación en petróleo y carbón. Esta reforma no afecta a la mayoría de colombianos, el recaudo será a los mayores ingresos. pic.twitter.com/82VIpipm3U — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2022

"Junto a la bancada de gobierno y del equipo del Ministerio de Hacienda hemos acordado NO gravar las pensiones en la reforma tributaria y modificar la tributación en petróleo y carbón. Esta reforma no afecta a la mayoría de colombianos, el recaudo será a los mayores ingresos", escribió en su cuenta de Twitter el presidente Petro.



La procuradora Margarita Cabello, en una columna publicada en EL TIEMPO, había insistido en que la idea de gravar las pensiones no era viable, entre otras cosas porque era inconstitucional.



"Amenaza derechos adquiridos de los pensionados y debe ser eliminada en el texto", explicó Cabello hace tres semanas, haciendo referencia a normas y tratados como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que habla de que la seguridad social es un derecho humano que antes de desmejorarse, debe garantizarse.



Al mensaje de la procuradora de celebrar lo acordado entre el presidente y las comisiones terceras de Cámara y Senado se sumaron varios sectores políticos que no estaban de acuerdo con este punto en la reforma tributaria. Entre ellos había gente del Partido Liberal y congresistas del Centro Democrático como Miguel Uribe.



Así mismo, la congresista Cathy Juvinao explicó en Twitter que se sumaba a la decisión del Gobierno porque "las pensiones son el ahorro de quienes ya trabajaron toda la vida y le aportaron a la sociedad. Bien por el gobierno y el presidente Gustavo Petro y su actitud abierta al diálogo y la escucha".



