Este lunes, 'Noticias RCN' publicó un nuevo fragmento de video de la prueba del polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la otrora jefa de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, quien fue posesionada este lunes en el Departamento de Prosperidad Social.



La prueba se dio en el marco de la investigación por el supuesto robo de una maleta con 7.000 dólares, que estaba al interior de la vivienda de Sarabia.

Según el relato de Meza, fue interrogada en enero de este año, en el sótano del Edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño. Y, precisamente, el último reporte de 'RCN' dio cuenta de las declaraciones que entregó Meza en la prueba.



Lo que dijo Meza en el primer video revelado

Laura Sarabia y Marelbys Meza. Foto: Archivo El Tiempo

Según el primer video del informe de 'RCN', la prueba del polígrafo habría durado tres horas y quince minutos.



"¿Usted sabe por qué estamos aquí?", le pregunta el investigador, a quien el periodista que narra el video identifica como Jhon Alexander Sacristán.



"Sí, porque don Andrés (Parra, esposo de Sarabia) me dijo que se había perdido un dinero", contesta Marelbys Meza.



Luego, se le pregunta a Meza: "¿Usted robó el dinero del maletín de la doctora Laura?".



La mujer asegura que recibió una llamada de "Andrés", esposo de Sarabia y quien fuera su jefe en ese momento, preguntando que dónde estaba la maleta.



"Yo le dije: 'Está ahí, en la sala, al lado de la chimenea'", replica Meza.



Sin embargo, Meza dice que, en otra llamada, Andrés le preguntó si ella vio una bolsa negra que estaba al interior de la maleta. La mujer, según dice, habría respondido que no; luego, según cuenta, recibió un mensaje de su jefe diciendo que necesitaba que de inmediato fuera a la residencia de Sarabia.



Allí, en ese punto, le habrían informado sobre la pérdida del dinero. Luego, se le habría pedido que se sometiera al polígrafo.



"¿Usted robó el dinero del maletín de la doctora Laura?", pregunta el poligrafista.



"No", responde Meza.



Luego, se repite la pregunta con insistencia. Y la respuesta es la misma.



Al final de la grabación, en la segunda parte de la prueba, que se conoce en detalle en el siguiente video, se anuncia que Meza dice haber tomado el maletín por unos segundos.



Lo que dijo Meza en el segundo video

La prueba de polígrafo se dio el pasado 30 de enero. Foto: Noticias RCN

Después de una hora y 37 minutos, según el informe periodístico, la prueba del polígrafo terminó con "una duda" de quien hizo el procedimiento.



"¿Qué me la preocupa? ¿Qué no está claro? ¿Qué no me dijo?", se escucha de fondo que pregunta el investigador.



"Yo le dije todo lo que sé", responde Meza.



Luego, ante los cuestionamientos del investigador, la mujer responde: "A mí lo que me preocupa es quedarme sin trabajo. O sea, yo por ejemplo soy una persona sola (...) yo necesito trabajar".



"Yo no he cogido nada. Yo me siento tranquila", insiste.



En la conversación, la mujer cuenta que meses atrás fue enviada a una prueba similar, cuando trabajaba para el exsenador Armando Benedetti.



"Yo confío mucho en ellos. Los problemas de dinero son graves", dijo al recordar esa situación.



"Yo nunca he tomado nada ajeno", sostiene.



Ante la pregunta de si se siente señalada, responde: "Sí, me siento señalada. Me siento triste, me siento triste porque estoy en una situación en la que no sé lo que me va a pasar".



Según el periodista, tras un corte de cámara, la mujer habría asegurado que el sábado 28 de enero, ante una visita de los padres de Laura Sarabia, habría tomado el maletín por unos segundos.



"Yo tenía el bebé dormido, y yo lo que hice fue coger la maleta de la correa, que estaba pesada", dice Meza en la grabación.



"¿O sea lo único que usted hizo fue manipularla...?", pregunta el investigador.



"Y tirarla al suelo", remata Meza.



"¿Estaba pesada?", insiste el experto.



"Sí, porque es que yo tenía el bebé en esta mano (señala su mano derecha) y yo soy izquierda. Entonces la maleta tiene una cosa larga que usted se puede colgar aquí en el hombro, ¿sí?", dice Meza.



"Yo lo que hice fue coger el este y lo tiré al suelo", añade.



"Ni abrí la maleta, ni sabía que había plata ahí. Yo no sabía que había dinero porque ellos no dejan dinero por ninguna parte", concluye.

