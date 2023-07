En medio de los distintos aplazamientos en la Procuraduría General de la Nación para escuchar a personas involucradas en la indagación abierta por el uso del polígrafo con Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, hubo una cita que sí se cumplió.



(Le dejamos: Caso Laura Sarabia: Coronel Carlos Feria no irá a cita de la Procuraduría por polígrafo)

Se trata de la declaración que rindió el pasado martes el poligrafista adscrito a la Casa de Nariño, el intendente de la Policía Jhon Alexánder Sacristán Bohórquez. Su testimonio fue tomado por la procuradora delegada que lleva el caso, y si bien se mantiene bajo reserva, será una de las tantas piezas a tener en cuenta por su despacho para resolver el rompecabezas que hay sobre si el uso del polígrafo fue un acto irregular.



Resulta que esa prueba se la practicaron a Meza en el sótano del Edificio Galán, al frente de la Presidencia de la República, con el fin de esclarecer si participó del robo de cerca de 7.000 dólares de la casa de su entonces empleadora Laura Sarabia, antigua jefa de gabinete presidencial.



El hurto se presentó en enero de este año, y desde entonces se generó un escándalo que afectó al Gobierno porque además de polígrafo, hubo interceptaciones ilegales a los teléfonos de Marelbys Meza y de Fabiola Perea, otra extrabajadora de Sarabia, quien terminó saliendo del cargo que ocupaba en Presidencia.



(Le dejamos: Laura Sarabia: Coronel Carlos Feria habló en Fiscalía del polígrafo a Marelbys Meza)

Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der.: El coronel Carlos Feria, Laura Sarabia y Marelbys Meza. Foto: Archivo particular

Frente a la polémica del polígrafo, representantes del Gobierno Nacional sostienen la tesis de que la mujer aceptó que le practicaran la prueba, y que actuaron conforme a la ley; pero la Fiscalía y la Procuraduría están indagando si se faltó a alguna normativa, pues no había una orden judicial de por medio que avalara tal práctica.



En ese sentido, las entidades abrieron por aparte procesos penales y disciplinarios en los que han citado a distintas personas involucradas en la prueba, como lo son el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de seguridad de Palacio, y la misma exniñera, quien justamente tenía previsto asistir este miércoles a la Procuraduría para dar su versión, pero por razones de seguridad no pudo hacerlo.



(Le sugerimos: Laura Sarabia acudió a la Fiscalía a declarar por el robo de plata en su casa)



Tanto la diligencia de ella como la de Buitrago -quien alegó asuntos laborales- se aplazaron, pero no ocurrió lo mismo con el intendente Sacristán Bohórquez, quien había sido citado por la Fiscalía General de la Nación junto a su superior, el capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de la Oficina de Polígrafo.



Otra de las personas que ha sido citada por el ente acusador y el Ministerio Público dentro del proceso por el polígrafo es Andrés Parra, el esposo de Laura Sarabia. Cuando terminen todas las intervenciones, en las que la defensa de la exfuncionaria podrá pedir claridades, a nivel de Procuraduría se tomará una determinación de pasar a otra etapa procesal en contra de los implicados a los que haya lugar.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: