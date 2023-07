Para este miércoles 12 de julio está citada por un despacho de la Procuraduría General de la Nación la exniñera Marelbys Meza, a quien se le practicó una prueba de polígrafo en un edificio al frente del Palacio de Nariño para despejar si había participado de un robo de cerca de 7.000 dólares en la casa de su exjefa, Laura Sarabia.



El hurto se dio a principios de este año, y después de ello se desató un escándalo que llegó hasta el Palacio de Nariño, pues las autoridades penales y disciplinarias están investigando si ese procedimiento de polígrafo adelantado por los agentes de Presidencia se adelantó bajo todos los estándares que se requieren.



Por ello, en lo disciplinario la Procuraduría General de la Nación a finales de mayo abrió una indagación contra funcionarios del Gobierno Nacional por determinar, la cual dejó este mes a varias personas citadas para dar su versión de los hechos. Precisamente, una de ellas es la exniñera Marelbys Meza.



De izq. a der.: El coronel Carlos Feria, Laura Sarabia y Marelbys Meza. Foto: Archivo particular

En el papel, la idea es que la procuradora delegada que lleva el caso tome su testimonio este miércoles, y por motivos de seguridad, esa reunión iba a realizarse de manera virtual. Pero en las últimas horas, desde el equipo de Laura Sarabia -exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro- se solicitó que la exniñera vaya de manera presencial a las instalaciones del Ministerio Público, en Bogotá, pues quieren hacerle preguntas que le den más claridad al caso.



De acuerdo a lo que ha conocido este diario, esa solicitud en la entidad dirigida por Margarita Cabello fue compartida con la Fiscalía General de la Nación, la cual debe pronunciarse sobre la protección a brindarle a la exniñera. Por ahora no está establecido si en efecto se cumplirá la cita, pues el ente acusador no habría alcanzado a pronunciarse este martes frente a las medidas a tener en cuenta con Meza.

La Fiscalía General adelanta inspección a la Casa de Nariño por el caso de Laura Sarabia y su exniñera, Marelbys Meza. foto: 30/05/2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Mientras está en vilo ese encuentro y no se descarta un aplazamiento, para este martes estaba programado recibir el testimonio del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, quien trabaja en la seguridad de la Casa de Nariño y el presidente Petro. No obstante, su defensa alegó que por agenda con el jefe de Estado no iba a ser posible asistir, por lo que se aplazó la cita para el próximo 21 de julio.



La prueba del polígrafo a la que fue llevada la exniñera se dio después de que a su jefa se le perdieron cerca de 7.000 dólares del apartamento, los cuales hacían parte de los viáticos que tenía como jefa de gabinete presidencial.



Después de ello, supuestamente a Marelbys Meza la señalaron de participar en el hurto, por lo que un grupo de gentes le realizó la prueba en el sótano del edificio Galán, al frente del Palacio de Nariño, con el fin de conseguir pistas para dar con los responsables.



Esa diligencia se realizó sin una orden judicial, por lo que la Fiscalía también abrió un caso y realizó una inspección en el sitio con agentes del CTI para esclarecer si se cometió alguna conducta irregular.



